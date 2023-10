EL UNIVERSAL te comparte algunos de los hechos más importantes de México y el mundo, que sucedieron un 9 de octubre.

¿Sabías qué?

Se conmemora el Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra el segundo sábado del mes de octubre, porque debe coincidir con la fecha de inicio de la segunda migración del año.

Por otro lado se celebra el Día Mundial del Correo, en 1969, la Unión Postal Universal (UPU) estableció el 9 de octubre como el día elegido para conmemorar la fecha de su fundación y de crear conciencia sobre el rol que tiene el sector postal en el mundo.

También cada segundo viernes de octubre, se celebra el Día Mundial de los cuidados paliativos, este 9 de octubre coincide con el segundo sábado del mes, fecha durante la cual se conmemora a las personas que ayudan, apoyan y mejoran la situación de los pacientes terminales y sus familias.

En México pasaba lo siguiente:

1830.- Nace Ignacio L. Vallarta, jurista y político jalisciense.

1997.- Por los estados de Guerrero y Oaxaca (México) pasa el huracán Paulina, y causa la muerte de entre 230 y 400 personas.

Los huracanes son fenómenos atmosféricos violentos. Foto: Pixabay

Datos curiosos

1890.- Clément Ader hace volar el primer avión de la historia, el Éole.

2000.- U2 agrupación británica, publica el sencillo promocional “Beautiful day” del Album "All that you can´t leave behind”.

Esta semana U2 ha iniciado en Europa parte de su gira “Innocence + Experience Tour”, sitio que recibe a diario a miles de desplazados. (FOTO: Archivo EL UNIVERSAL)

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.