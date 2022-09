Edy Smol defiende a AMLO en Twitter y desata polémica con Vampipe

Durante los últimos días se desató una polémica en redes sociales que involucra a dos influencers, Edy Smol y Vampipe, quienes discutieron sobre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y su efecto sobre la deuda externa de México.

¿Por qué discutieron Edy Smol y Vampipe?

Todo comenzó el 22 de septiembre, cuando @EdySmol, también conocido como "el gurú de la moda", publicó un video en Twitter donde buscaba explicar de forma sencilla la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) de un país y el total de la deuda externa del mismo, lo cual se expresa a través de un porcentaje.

"Como saben, el Producto Interno Bruto vendría siendo en un individuo como lo que tienes en la cartera y lo que debes, o sea, si tengo 100 pesos en la cartera, en total es el dinero con el que cuento en general como individuo, y debo 50 pesos, pues debería el 50% de mi Producto Interno Bruto", explica.



Lo prometido….es deuda….VIDEO Deuda en % PIB pic.twitter.com/8s6crPPAdP — EDYSMOLWORLD (@EdySmol) September 22, 2022

Pero la explicación no quedó ahí, ya que el fashionista comparó el porcentaje de la deuda externa de México, que sería de un 51.3%, con la de otros países, por ejemplo, la de Alemania sería de un 67.5%; la de Brasil, 78%; la de Estados Unidos, 126.7%, y la de Japón, 231.3%.

Así, aunque el influencer admite que la deuda mexicana se acumuló a lo largo de varias décadas "en plazos mal negociados" además de que "la mayoría de lo que se paga es intereses", también defendió a la administración del presidente López Obrador, que según él ha hecho "un ejercicio muy responsable de esa contratación de deuda".

El video provocó respuestas diversas; algunas aplauden al fashionista por su análisis: "sí saben que el señor es estudiado y letrado verdad!!!" y "sería el colmo que con tu cátedra la derechiza la siga haciendo de emoción" fueron algunas respuestas al video.

No obstante, hubo insultos y posiciones contrarias, como "la explicación de Edgar es como decir 'qué bueno que mi papá no pidió un préstamo para pagar las colegiaturas y mejor nos sacó de la escuela'"; y "si así como diseñas los trapos que traes, hablas de economía, sólo los chairos iletrados te creerán".

Incluso se cuestionó la precisión del influencer: "Edgar, tus datos no tienen sustento".

¿Qué comentó Vampipe a Edy Smol?

Entre dichas respuestas, @vampipe, tuitero con más de 420 mil seguidores, citó el 24 de septiembre un documento de la Secretaría de Hacienda y afirmó que el porcentaje de deuda externa de 2018 era de un 46%, por lo cual habría "empeorado" un 5.3% bajo la administración de AMLO.



¿51.3%? Dices "dejándonos en una posición bastante sana...", lo que no dices es que, cuando AMLO lo tomó, estaba en 46%. Así que lo ha empeorado 5.3% Fuente: Hacienda https://t.co/UatAfQD2yB — vampipe ⍨ (@vampipe) September 24, 2022

Como era de esperarse, el tuit generó más respuestas de los cibernautas, especialmente de los seguidores de Vampipe, quienes se fueron directo contra Edy Smol.

"Creo que ni de chiste está tomando en cuenta toda la deuda...en primera, y en segunda, el PIB disminuyó, la proporción probablemente sería incluso mayor"; "ese wey sabe de economía lo que yo de astronauta", y "no veo por ningún lado el beneficio de ponerle atención al tal Edy", se lee entre las respuestas.

¿Qué contestó Edy Smol a Vampipe?

Edy Smol no se quedó callado. Ese mismo día calificó de "tendencioso" al tuit de Vampipe y publicó una respuesta en video donde compara el incremento del porcentaje de deuda externa de 2018 a 2022 con el porcentaje de otros países.

De este modo, el 5.3% de México resultaría bajo frente al 19% de Estados Unidos, el 15% de Canadá, el 10% de Inglaterra y el 19% de la deuda a nivel mundial, señaló Smol.

Además, volvió a defender a la administración de AMLO: "espero que ahora sí le des la razón al presidente, espero que le des la razón a su gabinete, espero que le des la razón a México y espero que estés orgulloso de haber tenido el mejor gobierno en el peor tiempo".



VIDEO….

Respuesta al tweet tendencioso de el señor ⁦@vampipe⁩ Defendamos la verdad con análisis,variables comparables,hacia debate de altura. pic.twitter.com/j8hQjB1smd — EDYSMOLWORLD (@EdySmol) September 24, 2022

Y también respondió a las críticas que se refieren a su aspecto, pues dice que "esta gorra que ven aquí, y estos lentes que ven aquí, es un personaje, personaje hermoso que me ha dado tanto amor y tanto cariño", dijo. "Pero no confundan con el acervo de conocimientos y cultural que podemos tener todos los mexicanos".

¿Qué dijeron los demás tuiteros?

El video del "gurú de la moda" volvió a despertar reacciones. Algunos continuaron con los insultos hacia su vestimenta, por ejemplo: "Cuando empiezas a decir 'o sea' se te nota lo ignorante, hermano primero edúcate y vístete bien".

Por su parte, los seguidores más fieles de Smol defendieron su postura, aunque algunos llegaron a lanzar insultos en contra de Vampipe.

"No desgastes tu buena energía Edy, ellos saben lo que está pasando, pero no les conviene porque afecta sus propios intereses", y "excelente comentario, pero no creo que el asno de Vampipe conozca siquiera las vocales como para que comprenda nada".

Además de ser influencer, Edy Smol ha conducido diversos programas de televisión especializados en moda. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias matutinas, dijo que "sabe argumentar", y lo llamó "muy inteligente" y "muy bueno".

Mientras que Vampipe es un diseñador, publicista y creativo tecnológico de agencia que ha alcanzado popularidad gracias a sus publicaciones virales y memes políticos. Se ha caracterizado por burlarse de los presidentes de México.

asf/rcr