Dr Simi, la botarga más famosa de México, anuncia su retiro y usuarios reaccionan

El Dr. Simi es una de las botargas más famosas de México. Su imagen ha sido utilizada para crear peluches, que han formado parte de una tendencia, pues han sido utilizados para ser lanzados a artistas de talla nacional e internacional, con el único objetivo de demostrar el cariño que sus fanáticos les tienen.

Como parte del ritual, los fans caracterizan a los peluches, elaborados en la fábrica Cinia de Puebla, como sus ídolos o cantantes favoritos. Por lo que les adaptan un vestuario, maquillaje y peinado para que sean lo más semejantes.

Algunos de los artistas que han tenido su propio Simi ,son Adele, Dua Lipa,Nicki Nicole y hasta el Papa Francisco.

Lee también: ¡Adiós Costco, hola Simi! Así puedes conseguir una Rosca de Reyes del famoso doctor

Dr Simi, la botarga más famosa de México, anuncia su retiro

A través de su cuenta oficial de TikTok e Instagram, el famoso personaje de las Farmacias Similares, se despidió de todos sus seguidores, pues dijo que se tomará un descanso de los escenarios.

“Cómo ustedes saben en los últimos años he estado presente en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá e viajado a diferentes países y he conocido múltiples personalidades. He estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor a nuestro planeta y a todos mis fans en general”, se le escucha decir al principio del clip.

Contó que su imagen ya no será distribuida por un periodo de tiempo; sin embargo no dio más detalles.

“Pero como saben, todo famoso merece una pausa y así como muchos rockstars han anunciado su retiro de los escenarios, ha llegado mi momento. Estoy cansado, jefe. Es por eso que les aviso que a partir del día de hoy me doy una pausa indefinida en mi carrera, gracias totales”, finalizó.

Lee también: "¿Hace milagros?" Dr. Simi llega al Vaticano y presume foto con el Papa Francisco

Lee también: VIDEO: “Monja viral de TikTok” y el Dr. Simi arman reta de baile en la feria

Usuarios reaccionan a video del Dr Simi anunciando su retiro

Como era de esperarse, el video que ya acumula más de 400 mil reproducciones, se ha vuelto viral en varias plataformas, donde usuarios han dejado comentarios como: “si se va el doctor Simi, ya no voy a comprar en farmacias similares”, “Lo lograron finalmente lo rompieron, ganaron. Destrozaron a alguien que siempre estaba feliz”, “Simi parpadea 3 veces si te están obligando a irte”, “Ve a Mazatlán y toca Banda por favor.”

También te interesará:

Acusan a hotel de "americanizar" a México tras prohibición de bandas musicales en playas de Mazatlán

Semana Santa 2024: ¿Qué días no se trabaja? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Esta Semana Santa Starbucks te invita café gratis; ¿cuándo y cómo aplica?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv