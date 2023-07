¿Dónde ver Succession, la serie con 27 nominaciones a los premios Emmy?

Succession es la serie que está causando revuelo en las redes sociales por sus 27 nominaciones en la 75ª edición de los premios Emmy, los cuales son comparados con los Óscar.

Es así que en los llamados “Óscar” de la televisión estadounidense, la serie logra por segundo año consecutivo competir contra las mejores series dramáticas. No es para menos, pues los conflictos y ambiciones de una poderosa familia al frente de un imperio mediático, atraparon la atención de los usuarios.

Es importante mencionar que pese a las nominaciones y la emoción de quiénes se convertirán en los ganadores, podría suceder que no se lleve a cabo la ceremonia por el conflicto que hay en Hollywood.

La Academia ve peligrar la entrega de los premios, prevista para el próximo 18 de septiembre en Los Ángeles, pero su celebración podría verse amenazada en caso de que el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) decida sumarse a la huelga que protagonizan los escritores de la industria, quienes exigen por mejores condiciones de trabajo.

¿Dónde ver Succession?

La saga de la poderosa familia estadounidense que tiene el control del conglomerado internacional de medios, se puede ver en HBO, para lo que es necesario contar con una suscripción a la plataforma.

HBO es la cadena de televisión por suscripción que es propiedad de Warner Bros y no sólo logró nominaciones en los Emmy con Succession sino que también con "The Last of Us" y "The White Lotus".

"Last of Us" , la ficción protagonizada por Pedro Pascal, suma 24 nominaciones, mientras que "The White Lotus", la sátira de Mike White, tiene 23.

Por lo que las tres producciones que concentran más nominaciones competirán en la categoría de mejor serie de drama, un apartado que completan "Andor", "Better Call Saul", "The Crown" y "House of the Dragon".

A pesar del éxito de la cuarta y última temporada de "Succession", que superó sus 24 nominaciones del año pasado, aún queda lejos el récord histórico para una serie de drama que marcó "Juego de Tronos" con 32 en 2019.

La presencia de esta producción sobre la multimillonaria y disfuncional familia Roy, que ya venció en la categoría de mejor serie de drama en 2020 y 2022, figuraba en todas las quinielas de la prensa especializada.

Asimismo, el fenómeno "The Last of Us", drama basado en un Estados Unidos postapocalíptico, logró en su primera temporada alzarse con 24 nominaciones, incluidas las de mejor actor y actriz para sus protagonistas, Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Y si la primera temporada de "The White Lotus" (HBO) le valió el Emmy a mejor serie limitada el año pasado, esta segunda entrega le ha supuesto estrenarse por todo lo alto en los apartados de drama, con 23 nominaciones.

En el apartado de comedia continúa el reinado de "Ted Lasso", que ya acumula dos premios Emmy consecutivos como mejor serie de comedia y va a por el tercero.

Su tercera temporada le deparó este miércoles 21 nominaciones con su protagonista, Jason Sudeikis, postulándose nuevamente como mejor actor en este formato.





