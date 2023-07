Día Mundial del Rock: Canciones que convirtieron a sus intérpretes en leyendas

Este 13 de julio se conmemora el Día Mundial del Rock, por motivo del mega concierto que se hizo para apoyar a los habitantes de Etiopía y Somalia en África que pasaban por una situación de hambruna que dejó millones de muertos.

En 1985 el músico Bob Geldof tuvo la idea de juntar bandas de rock como Led Zeppelin, Queen, Black Sabbath, Phil Collins, entre otros para crear el “Live Aid”, un concierto benéfico.

Por otra parte, el rock es un género musical que toma fuerza en la década de los cincuentas; sin embargo, durante años ha sido satanizado por los conservadores bajo el discurso de que quienes lo escuchan son rebeldes y atentan contra el orden público.

Lee también: Muere el periodista Jorge Berry a los 72 años tras ser diagnosticado con muerte cerebral

Además, es conocido que varios políticos han estado involucrados en “silenciar” a los artistas que, con sus letras, profundizan en temas sociales para el “despertar” de las conciencias.

Se dice que la muerte de John Lennon tuvo que ver con la orden de un poderoso régimen que estaba “incómodo” con las letras y los movimientos sociales del cantante.

Otro caso es cuando el expresidente de México, Luis Echeverría que gobernó de 1970 a 1976, prohibió el rock en el país tras el épico concierto de Avándaro.

¿Qué canciones de rock han trascendido en la historia a nivel mundial?

Hablar solamente de una banda sería imposible, ya que han aparecido nuevos artistas quienes se han posicionado como los número uno en distintas plataformas digitales de música.

De lo que no cabe duda es que hay canciones que están en la memoria colectiva de muchos países, sin importar el idioma, creencia religiosa o estatus social.

Las bandas y canciones que se mencionan son las más conocidas, pero fueron quienes marcaron un antes y después en la historia del rock.

Queen

Es innegable el alcance a nivel mundial que tuvo la banda, a pesar de la polémica que generaba Freddie Mercury por las fiestas masivas que realizaba en las que se vieron involucrados otros artistas.

Aunque Mercury también fue señalado por su preferencia sexual y por la forma en cómo murió, pasó a la historia como un ídolo.

Algunas canciones que trascendieron con él son: “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Radio Ga Ga”, “Don't Stop Me Now”, “I Want to Break Free”, entre otras.

The Doors

Es la banda más influyente de los ochentas, aunque iniciaron desde los sesentas y de acuerdo con su descripción en la plataforma de Spotify sus éxitos más conocidos son: “Light My Fire", "Love Me Two Times", "Hello, I Love You", "Touch Me" y "Love Her Madly".

Pese al misterioso final de Jim Morrison, la gente recuerda la banda como una leyenda.

AC/DC

Fue la banda de rock australiana más influyente de los setentas, uno de sus éxitos es “Back in Black”, el clásico que muchas bandas tocan como cover en los toquines. También podrás recordarlos por “Enter Sandman” o "Thunderstruck".

Otras bandas que han pasado a la historia con épicas canciones son:

Guns N' Roses: “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “Patience”, “You Could Be Mine” y “Don't Cry”.

Metallica: “Fade To Black”, “Enter Sandman”, “Nothing Else Matters”, “Master of Puppets”, entre otras.

Nirvana: “Smells Like Teen Spirit', “All Apologies”, “Where Did You Sleep Last Night”, “The Man Who Sold The World”, por mencionar algunas.

Aerosmith: “I Don't Want to Miss a Thing”, “Dream On”, “Crazy”, “Angel”, “Sweet Emotion”, y muchas más.

Led Zeppelin: “Good times, bad times”, “Babe I’m Gonna Leave You”, “Whole Lotta Love”, “Black Dog”, “Ramble On” y “The Song Remains the Same”.

Pink Floyd: “Another Brick in the Wall”, “Shine On You, Crazy Diamond”, “Astronomy Domine”, “Atom Heart Mother”, “Dogs”, “Time”, por mencionar algunas.

Como se dijo anteriormente, mencionar a todos aquellos quienes trazaron una línea en el tiempo con su música sería una lista interminable; pero no significa que sean menos relevantes que otros.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





ayef/sal