Día Mundial del Donante de Sangre: ¿cuándo no es recomendable donar sangre?

Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre con el fin de acrecentar la concienciación global sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones.

Por otra parte, este día ofrece una oportunidad para instar a los gobiernos y las autoridades de salud nacionales a que proporcionen recursos suficientes para aumentar la recogida de sangre donada por voluntarios no remunerados y gestionar el acceso a la sangre y las transfusiones para quienes lo necesiten.

Sin embargo, no todos pueden donar sangre, pues existen ciertos parámetros que permitirán que logres donar.

¿Cuándo no es recomendable donar sangre?

No se puede donar sangre cuando se tiene un resfriado, gripe, dolor de garganta, úlceras bucales, infección gástrica o cualquier otra infección.

Después de haberse tatuado o hecho un piercing no se puede donar durante 6 meses.

Después de procedimientos odontológicos menores hay que esperar 24 horas para donar, y si se trata de procedimientos odontológicos mayores hay que esperar un mes.

No se debe donar sangre si no se tiene la hemoglobinemia mínima requerida para la donación: La prueba se realiza en el lugar donde se efectúa la donación. En muchos países se requiere una hemoglobinemia no inferior a 12.0 g/dl para las mujeres y a 13.0 g/dl para los hombres.

No es aconsejable donar sangre durante la lactancia.







