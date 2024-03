Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han identificado que para robar automóviles, hay bandas criminales que aplican, además, el secuestro exprés.

Informes y denuncias consultados por EL UNIVERSAL arrojan que las autoridades ministeriales ubicaron zonas en las que estas bandas operan o lo hacían; en 2023 fueron desarticuladas cuatro y se identificó el modus operandi, que tiene dos vertientes.

El primero consiste en que las bandas crean perfiles falsos en aplicaciones para taxis privados, solicitan el servicio y ahí privan de la libertad a los conductores para robar el vehículo.

El segundo, que ha reportado mayor incidencia durante este año, contaron fuentes de la institución, consiste en que un grupo de sujetos, entre ellos mujeres, interceptan a conductores en vías principales, los obligan a dejarlos ingresar a la unidad y los secuestran de manera exprés para después llevarse la unidad o dinero.

En ambas modalidades llevan a las víctimas a lugares lejanos en los que las amedrentan y abandonan; en uno de los casos revisados la llevaron hasta el Estado de México.

Lee también: Detienen a 3 sujetos por robo a mujer que amagaron con pistola y cuchillo en Ecatepec

Alcaldías como Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo e Iztapalapa son algunas demarcaciones en donde estas bandas han operado con el objetivo de robar su vehículo a los conductores.

Colonias como Buenavista en Cuauhtémoc, La Esperanza en Iztapalapa, Pedregal de Santa Úrsula en Coyoacán, Lomas de Padierna en Tlalpan, sobre el andador Presidente en Álvaro Obregón y la colonia Santa Anita son zonas asentadas en reportes oficiales de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia.

De acuerdo con las indagatorias más recientes, se investiga la operación de una banda en calles de la alcaldía Iztacalco, en específico en la colonia Santa Anita.

Dicha banda ha utilizado el oriente de la ciudad como centro de sus actividades para poder interceptar a las víctimas.

Los detectives de la fiscalía también mantienen la hipótesis de que algunos de estos grupos buscan extorsionar a los conductores y quitarles el dinero de manera inmediata para poder escapar; para lograrlo, los privan de la libertad.

Las denuncias registradas este año han sido presentadas por conductores que relataron que un grupo de sujetos los interceptó para secuestrarlos de manera exprés. Entre los delincuentes, señalan las indagatorias, hay mujeres que participan amenazando a las víctimas.

Las fuentes consultadas señalaron que en 2023 por lo menos se desarticuló a cuatro bandas que, incluso, utilizaron perfiles falsos para pedir vehículos por aplicación para después despojarlos. El destino de todos estos vehículos robados es la alcaldía Iztapalapa.

Una de las indagatorias con folio CI-FIIZC/UAT-IZC-2/UI-1S/D/00630/02-2024 señala que el pasado 3 de febrero el señor Marco Antonio conducía su vehículo Nissan Sentra 2017, con placas F25AJX, sobre La Viga y Plutarco Elías Calles, en la colonia Santa Anita, cuando fue interceptado en un semáforo.

En la narración de hechos se lee que llevaba la ventanilla abajo cuando sintió que lo sometieron del cuello mientras le decían: “No voltees y abre el seguro, si no te rompemos la madre”.

Al abrir, ingresaron dos mujeres y el sujeto, quienes le indicaron que siguiera manejando por La Viga hasta el Viaducto.

Llegó hasta Constituyentes y de ahí lo hicieron manejar hasta la Marquesa, luego dio vuelta en el primer retorno y después en otra calle, sin saber cuál era.

Lee también: Tras persecución, detienen a 3 hombres en Neza; transportaban en auto a un cadáver

Ahí lo sometieron, lo pasaron a la parte trasera del vehículo, mientras las mujeres lo golpeaban y gritaban que ya lo mataran.

A la víctima lo hirieron en varias ocasiones con arma blanca y perdió el conocimiento; cuando abrió los ojos estaba maniatado y una unidad policial del Edomex ya lo atendía para trasladarlo al hospital de Nicolás San Juan en Toluca.

El 5 de febrero se abrió otro expediente por hechos ocurridos sobre el Viaducto y Eje 3 Oriente, de nueva cuenta en la colonia Santa Anita. Juan Carlos, de 36 años, viajaba en una camioneta Suzuki modelo 2022 cuando fue interceptado por dos sujetos.

Antes de cruzar el Eje 3 Oriente la víctima decidió contestar un mensaje de su esposa cuando lo amagaron dos sujetos para que abriera la camioneta.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refieren que el delito de secuestro exprés registró en 2023 11 carpetas de investigación, mientras que el secuestro extorsivo, 18.

En lo que va de 2024, el SESNSP no registra incidencia; sin embargo, la fiscalía capitalina sí ha abierto expedientes.

“Secuestro no es reportado”

Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), confirmó que las bandas de secuestradores actualmente operan contra personas de medianos o escasos recursos, a los que piden cantidades menores de dinero. Esto, narró en entrevista, ha sido reportado en la Ciudad de México y el Estado de México.

Sin embargo, al ser secuestros rápidos, las víctimas han quedado inatendidas. “La gente paga y los acaban liberando, pero estos [casos] no se están registrando”, dijo.

Explicó que el ONC ha encontrado que los secuestros no son reportados por las fiscalías, por lo que este delito se muestra a la baja. Lo anterior resultó de una serie de casos con los que trabajaron en San Luis Potosí, en los que secuestraron a 349 personas, pero las autoridades de aquella entidad sólo reportaron nueve casos.

Lee también: Frustran robo de automóvil en Naucalpan; motociclista da aviso aunque ladrones logran huir

“A lo que voy es que estamos viendo un ocultamiento de este delito, que lo están registrando en otra modalidad en todo el país, incluida la Ciudad de México. Entonces, en datos oficiales aparentemente el secuestro ha bajado y ha bajado muchísimo, ya casi ni ocurre en la Ciudad de México, pero en la realidad es que no lo están registrando”, subrayó el también colaborador de esta casa editorial.

Rivas consideró que no reportar este delito por parte de las autoridades significa enviar un mensaje social distinto por encima de la realidad que se vive en el país.

“Un delito que no se registra, que no se visibiliza, tampoco se combate, el tema no es la estadística y la rendición de cuentas, que también es importante, pero mucho más importante es que los delitos no ocurran. Entonces, lo primero que yo diría es que si no tienes registros adecuados, cómo vas a priorizar, cómo vas a hacer inteligencia, porque no estás reconociendo el problema que sí tienes”, apuntó.