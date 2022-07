El analista en finanzas, David Páramo, aseguró que la actriz Verónica Bravo terminará disculpándose con BBVA Bancomer tras atribuirle responsabilidad del robo de sus ahorros luego de que le hurtaran su celular y vaciaran su cuenta a través de la aplicación de la institución bancaria la cual dijo “no es segura”.

En el noticiario estelar de Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias, David Páramo , conocido como "El padre del análisis superior", indicó que es posible que alguien cercano a la intérprete del “oficial Ramírez” en la serie Harina, fue quien le robó su dinero a través de la app y no porque la banca móvil carezca de medidas de seguridad.

“(La actriz) Lanzó una campaña en redes sociales que se convirtió en tendencia, porque dice que BBVA le robó su dinero, los ahorros de toda su vida, primera pregunta: qué no tenía un teléfono con clave, y segunda pregunta ¿no cuentan las bancas electrónicas con unas claves biométricas?... esta actriz, que malo que le hayan robado su dinero, pero va a tener que disculparse”, empezó por señalar.

El analista explicó que es posible que quien le robara su dinero fuera alguien cercano a ella ya que necesitan una clave para acceder al teléfono y a la aplicación. “Es muy probable que sea alguien de su círculo cercano, necesitan tener la clave de tu teléfono, va a terminar disculpándose. Y el bando haría mal en llegar a un acuerdo porque diría entonces que su aplicación sí es mala”.

El 25 de julio, David Páramo también cuestionó las acusaciones de la actriz al escribir en sus redes sociales que el banco no tiene por qué pagar el dinero robado a Verónica Bravo.

“La obligación del cliente es cuidar las formas de acceso a su dinero. BBVA no tendría por qué devolverte tu dinero. El enojo ni el chantaje son argumentos. Si no estás de acuerdo con la respuesta acude a Condusef”.

Actriz denuncia que delincuentes le robaron sus ahorros desde aplicación BBVA

Verónica Bravo, actriz y comediante quien interpreta a la "teniente Ramírez" denunció en redes sociales el robo de su dinero de la cuenta de BBVA, luego de que le fuera hurtado su teléfono celular.

A través de Twitter, la actriz denunció el uso de su cuenta bancaria.

"A finales de junio me robaron mi celular [...] Sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA y me robaron todo mi dinero, todo el dinero que tenía ahorrado en mi vida profesional y de todo mi trabajo", acusó Verónica.

Ante el suceso, la actriz explicó que ya se comunicó con el banco; sin embargo, le notificaron que no le iban a devolver el dinero sustraído.

"BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por este robo".

Finalmente, pidió a los usuarios que compartan el video, con el fin de dar a conocer que la aplicación del banco "no es segura".



Aquí va, otra vez. @bbvaedufin @BBVA_Mex @BBVARe_mx ustedes ya tienen los detalles y saben que la falla es suya. Espero su respuesta. pic.twitter.com/TUdvsAW3IU — veronica bravo (@veronicabravo18) July 25, 2022

Con información de Abdiel Sepúlveda



