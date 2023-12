Dani Flow revela cómo reaccionó su esposa cuando le propuso que compartieran novia

Originario de Irapuato, Guanajuato, el reggeatonero Dani Flow no sólo ha causado controversia con su música sino con la relación poliamorosa que sostiene con su esposa y su novia. En el podcast de Grusgi, el cantante contó cómo fue que su esposa accedió a que existiera esta relación y qué impacto ha tenido en sus vidas.

El cantante, quien hace poco colaboró con Bellakath en “Reggeaton Champagne”, contó que de él surgió la idea de que una tercera persona interviniera en su relación, pero con consentimiento de su esposa.

Narró que en un principio su esposa no entendía porqué una persona externa a la pareja tendría que inmiscuirse entre ambos, pero él insistió e incluso acudió al psicólogo.

Dani Flow con su novia y su esposa. / Foto: Instagram.

Lee también ¿Indirecta para Yeri Mua? Bellakath explota contra nuevas generaciones de la música urbana

“Te voy a decir de dónde sale. Llegó un momento en el que ya estoy saliendo mucho de mi casa y mi esposa se queda sola en la casa, y ella empieza a demostrar inconsciente que no está cómoda con esa vida. Pues yo soy muy de familia la verdad, y no espero que los problemas avancen, la verdad, si me doy cuenta de algo trato de arreglarlo rápido. Mi idea era que existiera otra persona para que pudiera tipo cubrirme, ¿sabes?”, narró el cantante.

En el episodio que cuenta con más de 828 mil visualizaciones en YouTube también ahondó en detalles de cómo fue que él y su esposa encontraron a su novia en una fiesta, “nos gustamos y nos dimos la oportunidad”.

“Nos llevamos muy bien ese día, pero eso no significaba que mi esposa iba a decir tengámosla de novia, ¿no?”, explicó.

¿Cómo reaccionó la esposa de Dani Flow a la propuesta de poliamor?

En el podcast, el reggeatonero también detalló que su esposa no reaccionó bien a su propuesta de inicio, dado que le comentaba que no estaba lista para llevar una relación de poliamor.

Lee también ¿Quién es Martín Vaca? La historia del líder de Mexicánicos que se accidentó en Hidalgo

“Fuimos al psicólogo, el psicólogo me dice en esa cita, llevábamos como tres o cuatro, me dice: “entre ellas se gustan, tú y la chava se gustan, pero en conjunto nadie está siendo feliz”. Y dije: ok, entonces no me está saliendo la vuelta, me está saliendo peor de lo que yo pensaba al principio”

Dani Flow, intérprete de “Qué Rollito Primavera”, dijo que una vez que había determinado que tener una novia para él y su esposa no había sido la mejor opción, la primera se acercó a él para asegurar que estaba dispuesta a intentarlo.

Jocelyn, esposa de Dani Flow

“Me dijo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y desde ahí venimos remando los tres en contra de la normalidad”.

Allí describió que su esposa, con quien tiene un hija de 4 años, tiene una cara “tierna y angelical”a los 27 años de edad, mientras que su novia, de 18, “no tiene la cara de niña buena”.

“Yo quiero que la gente conozca la personalidad de las dos, que les caigan bien las dos y hasta andamos viendo un podcast de ellas dos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal