El pasado 29 de enero, Edy Smol, gurú de la moda, anunció el estreno de "Respondes o Resbalas", un nuevo programa que se transmitirá a partir de febrero, que contará con la presencia de Daniela Cordero, esposa del actual jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, la comunicadora Yazmín Jalil y la participación del monero Rafael Pineda.

Por medio de la plataforma X, Edgar Smolensky, nombre real del fashionista, compartió un cartel donde revela más detalles del nuevo programa.

¿Cuándo y dónde ver "Respondes o Resbalas", nuevo programa de Edy Smol?

De acuerdo con el experto en moda, el programa "Respondes o Resbalas" dará inicio el próximo 11 de febrero a las 18:30 horas por el Canal Once.

“Comenzamos el Domingo 11 de Febrero por canal ONCE a las 6:30 pm, así serán todos los Domingos, también en streaming por todos los canales digitales de @CanalOnceTV para que lo puedan ver en todas partes del mundo y del país”, se lee en la publicación.

Aunado a ello, Edy Smol se dijo “emocionado” por el “proyecto cultural”. “Todo el equipo estamos muy emocionados por la reacción de la audiencia y de los medios ante este nuevo proyecto cultural, educativo, interactivo y de entretenimiento.

¿Quién es Edy Smol?

Edgar Smolensky es un destacado influyente en el mundo del fashionismo, quien ha participado en programas como "Cuídate de la cámara", "Estilo DF", entre otros.

A través de una entrevista con TVyNovelas en 2022, Smol detalló que desde hace poco más de 3 años sufre de cáncer de colon . “He seguido haciendo mi vida y no estoy pensando en la enfermedad, no es algo que traiga en la mente. Además, decidí no llevar ningún tratamiento ni operarme”, reveló el conductor a la revista.

Asimismo, expresó que no le tiene miedo a la muerte. “No, porque no creo que la muerte sea un castigo, al contrario, creo que es un premio por haber terminado el juego hasta el último nivel”, manifestó.

Por su parte, el "el gurú de la moda" ha participado en diferentes programas de medios independientes en YouTube , con quien debate y argumenta sobre las acciones del mandatario mexicano y los problemas del país.

Entre los programas que ha participado están: "Sin Mascaras" con Manuel Pedrero y Hans Salazar a través de la plataforma de videos y "Sin Censura" con Vicente Serrano .

Además de ser un amante de la moda, Edy Smol ha manifestado su favoritismo y apoyo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo deja ver en redes sociales.

"Apoyo a México, admiro a AMLO por su humanidad y capacidad para tener ecuanimidad al haber recibido un país saqueado, quebrado casi, vulnerado y violentado y después encima recibir una pandemia global como esta sin precedentes, le admiro este temple y optimismo para salir adelante", escribió Edy en X.

