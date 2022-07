¿Cuál es la diferencia entre el caspering y el ghosting?

Pocas cosas son tan bonitas como gustarle a la persona que te gusta, que tenga responsabilidad afectiva y que no te deje en visto. Pero todos sabemos que no siempre ocurre así.

Ya bastante se ha hablado de ese momento en que la persona con la que estás saliendo te deja de responder los mensajes. Algunos hasta desactivan las palomitas azules y otros, las dejan para provocar más angustia y que la otra persona sepa que leyeron el mensaje, pero no contestaron más.

A ese efecto de desaparecer repetinamente, se le conoce como "ghosting", que viene de la palabra en inglés que significa fantasma. Y ahora ya hasta se conjuga como si fuera verbo, "me ghosteó", "la ghostearon".

Para las personas que han sufrido un "ghosting" hay varias preguntas que dan vueltas a su alrededor, especialmente aquellas relacionadas a si fue su culpa o hicieron algo mal para que la otra persona se haya alejado.

Los psicólogos y psiquiatras señalan que el ghosteo provoca culpa y ansiedad y a quienes lo realizan les deja sin arreglar ciertas cuestiones a nivel personal y emocional.

Pero si el ghosting duele, ahora se ha identificado a una variante llamada "caspering", la cual ha sido llamada así por el personaje que en México se conoce como "Gasparín".

A diferencia del fantasmita amistoso, el "caspering" para nada lo es, pues ocurre cuando una de las personas que se encuentra en la relación decide irse yendo poco a poco. Comienzan a dejar de contestar, de salir, se van alejando y si en algún momento se les pregunta qué pasa, suelen contestar cosas como "me gustas pero no estoy listo", "te tengo mucho aprecio, pero me lastimaron en el pasado" y frases que denotan que no quieren una relación.



¿Qué hago si me hicieron "caspering"?

Lo mejor es buscar ayuda con un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiátra para hablar sobre lo sucedido.

En caso de que tú seas quien hizo el "caspering" también es muy recomendable acudir con un especialista para reforzar tu responsabilidad afectiva.

