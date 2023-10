¿Corazón roto? Niño se viraliza por su interpretación de "Bye" de Peso Pluma: VIDEO

Peso Pluma ha conquistado las listas de popularidad en diversas plataformas de música, pese a las críticas de no llenar el Foro Sol, el cantante se mantiene positivo y presume sus éxitos a través de historias en Instagram.

Algunos han mostrado su apoyo para el cantante jalisciense, y es que cabe destacar que su música despertó el interés por los corridos tumbados dentro y fuera del país, así como con otros artistas mexicanos.

Y es que independientemente del género, sus fans encuentran en algunas melodías un mensaje nostálgico que llega directo al corazón, y así lo demostró un pequeño que se hizo viral por interpretar “Bye”, una canción que habla de una despedida amorosa.

Lee también: Peso Pluma anuncia gira por Sudamérica: Seis destinos que visitará el famoso

Niño es viral en TikTok por interpretar “Bye” de Peso Pluma

En TikTok se hizo viral un niño que canta “Bye” de Peso Pluma mientras ayuda a uno de sus familiares a voltear la carne de una parrilla.

Mientras se encontraba en lo que se le conoce como la “carnita asada”, canta con sentimiento la parte que dice: “El dolor poco a poco se fue borrando, tú y yo, nuestra historia se ha terminado”.

Se desconoce si el niño vivió una situación que le rompió el corazón, pero sin duda el sentimiento que tiene al cantar lo proyectó con millones de usuarios en redes sociales. El video difundido por @alejandraarredondo5, ya supera las 11 millones de vistas.

Algo que cabe destacar es que las canciones de Hassan Emilio han causado polémica; pues algunos opinan que los niños no deberían escucharlas por la apología que hace al narcotráfico en algunas de sus letras.

No obstante, la mayoría de comentarios fueron positivos: “¿Es de Monterrey? Jajaja hasta sus mini pinzas y todo”, “Soy ese niño”, “Es lo mejor que he visto en todo el día”, “Se me hace que Peso Pluma es su religión”, “Cuando llegas a ese nivel de paz y felicidad, ya no hay nada que te detenga”, “Una carnita asada con este compa y un ambientazo que se arma”, “Trae más ambiente que los de mi edad”, entre otros.

Lee también: ¿La dejó "helada"? Nicki Nicole confiesa cuál fue su primera impresión sobre Peso Pluma

Peso Pluma encabeza Top Artistas de México

El intérprete de “Ella baila sola” presume el éxito tras obtener el primer lugar en el Top Artistas México en Spotify. En el segundo lugar de la lista aparece Junior H, mientras que el tercer puesto lo ocupa Bad Bunny.

Hassan Emilio también compartió con sus seguidores que tiene el cuarto lugar en el Top Artistas de Colombia. Por si fuera poco, la canción “Lady Gaga” tiene la primera posición en el Top Canciones de México.

Lo anterior con base en los datos proporcionados por la plataforma del 22 al 28 de septiembre.

Lee también: El Coyote revela la millonaria cifra que Peso Pluma cobra por concierto privado y deja a todos en shock

Peso Pluma, listas de popularidad en Spotify. Foto: Capturas de Instagram @PesoPluma





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





También te interesará:

Eclipse solar 2023: ¿A qué hora y con qué porcentaje oscurecerá cada estado de México?

"Resucita" Mexicana de Aviación y lanza su sitio web: conoce destinos y costo de boletos

Descubre la supervitamina que protege tu corazón, según expertos en medicina





ayef/sal