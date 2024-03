Conoce por qué un cachorro ladra sin aparente motivo, según psicóloga canina

Ladrar es una parte completamente natural del comportamiento de un perro y, por supuesto, el cachorro lo hará a medida que crezca. No es realista ni siquiera correcto pensar que puedes entrenar a tu perro para que no ladre. Pero algo sabemos y es que tú, tu familia y tus vecinos serán mucho más felices si pueden manejar los ladridos de tu mascota. Si quieres saber más, no te pierdas esta nota que en El Universal hemos preparado para ti.

Debemos tomar en cuenta que los perros no saben si ladrar es bueno o malo, a veces ladran y son ignorados; A veces les ladran y les gritan; Luego se les anima a ladrar, por ejemplo, cuando hay personas sospechosas en la zona. Para que tu perro pueda distinguir entre ladridos buenos y malos, no es posible, lo que se debe enseñar es a parar de ladrar cuando recibe una orden.

¿Por qué mi cachorro ladra sin motivo?

De acuerdo con Eduarda Piamore, Técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino, los cachorros realizan una serie de comportamientos exploratorios a medida que comienzan a explorar su entorno y aprenden a interactuar con los estímulos y las personas allí, incluido sus dueños, otras mascotas y otros miembros de su familia humana.

Muchos dueños de mascotas se preguntan por qué su perro ladra de la nada, y lo cierto es que en la mayoría de los casos, los perros no ladran sin nada ni ningún motivo específico, sino que están respondiendo a algún estímulo que los dueños del perro no están poniendo atención. Esto sucede muy a menudo porque los sentidos de los perros, especialmente el oído y el olfato, están mucho más desarrollados que los nuestros por lo que pueden percibir más cosas de su entorno.