Conoce lo que debes hacer cuando tu perrita este con la regla, según experta

El celo es el período en el que la hembra comienza a ovular y permite que el macho se prepare para reproducirse.

Si aparece el periodo significa que nuestra mascota ya está en la pubertad y es muy importante que conozcas bien los síntomas, la duración y las consecuencias del celo, para que puedas prepararte bien para la situación, porque la perrita necesitará atención especial y puedes prevenir accidentes.

Actualmente, se recomienda esterilizar a las hembras antes del primer periodo para evitar no sólo embarazos no deseados, sino también problemas de salud provocados por las hormonas sexuales como cáncer de mama, infecciones uterinas, etc. y todos los síntomas asociados. como sangrado vaginal.

3 recomendaciones para la primera menstruación de tu perrita

De acuerdo con María Besteiros, Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina, los síntomas duran un promedio de 15 a 21 días, pero la fase fértil, o periodo dura solo de 5 a 9 días y generalmente ocurre aproximadamente una semana después de que aparecen los primeros signos de celo. Si tu perrita va a tener su primer periodo, las recomendaciones son las siguientes.

1.- Ropa especial

El sangrado o secreción en perras en celo puede durar días y cambiar de color e intensidad. Por lo general suele ser leve, y como el perra se lame con frecuencia, para evitar esto es recomendable comprar ropa especializada para perros que puedan cubrir sus partes y sobre todo su lugar de descanso.

2.- Pañales

Más que sangrado, están destinados a perros que sufren incontinencia urinaria o micción por desbordamiento de la vejiga. Esto significa que están diseñados para absorber cantidades importantes de líquido, mucho más de lo que el perro arroja cuando hace calor. Pero de igual manera pueden ser útiles si tu perrita está teniendo su periodo.

3.- Tapetes entrenadores

No se deben colocar directamente sobre el perro, pero pueden ayudar a reducir las manchas, especialmente en zonas comunes o si el perro va a pasar tiempo solo y puede quitarse la ropa o los pañales. Generalmente se usa para que los cachorros orinen en una ubicación específica pero puede ayudar a mantener su espacio limpio.

Al contrario de lo que mucha gente piensa, la fase fértil, no comienza cuando sangra, sino cuando el cachorro se deja montar y termina cuando ya no lo acepta. Es muy importante que vigiles esto durante todo el ciclo porque aunque suele durar 5-9 días, esto no es una regla general, hay perras que están en celo solo 1 día y otras que están en celo 15 días.