Conoce a Julio, profesor que enseña náhuatl en TikTok y es viral

Para evitar que se pierda el náhuatl, lengua indígena más hablada de México, un profesor mexicano identificado como Julio Hernández Juárez, en Tlaxcala, usa TikTok para enseñar el idioma.

A través de la cuenta @juliotzin76, Julio Hernández, maestro del municipio de Amaxac de Guerrero enseña el idioma nativo de su abuela, y busca que las nuevas generaciones valoren las raíces indígenas de su estado.

El profesor compartió con EFE que durante la pandemia por covid-19 observaba a sus sobrinos grabar sus bailes graciosos, con lo que descubrió TikTok y la gran cantidad de "videos basura” en la red.

Por ello, ideó un plan para subir materiales interesantes, prácticos y educativos.

“Siempre tuve la curiosidad de aprender y hablar náhuatl, por lo que comencé a grabar videos con los números y el abecedario, es decir, desde lo básico, porque era mi sueño mantener viva la lengua originaria de mí abuela, quien me decía muchas cosas que yo no entendía. Cuando crecí me di cuenta que tan groserías y palabras con cariño”, narró.

Subió sus primeros videos y recibió comentarios ofensivos, pero él se mantuvo firme y avanzó con sus clases.

El docente argumentó que más de la mitad de los municipios de su estado hablan esta lengua, por lo que debe mantenerse vigente.

Se acercó a una comunidad cercana que habla náhuatl para practicar, mejorar su pronunciación y su interacción.

“Todo lo aprendido tenía que compartirlo, por lo que comencé a incursionar en el TikTok con fines educativos”, reiteró.

¿Qué logros ha tenido Julio como profesor en TikTok?

Los videos de enseñanza del náhuatl resultan una novedad en México, uno de los países con más población indígena de América, con más de 23 millones de personas que se asumen como tal entre un total de 126 millones de habitantes, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De ellas, casi 7.4 millones de personas hablan alguna lengua indígena, el 6 % de la población total, con el náhuatl como la principal, con más de 1,65 millones de hablantes.

En poco tiempo, Julio Hernández tiene ahora más de 167 mil seguidores en TikTok, y ha logrado una comunidad de personas interesadas de diferentes estados y hasta del extranjero.

“Está el clásico alumno que se interesa en todo y quiere saber más, está la persona que quiere aprender a decir algunas frases para poder comunicarse, los extranjeros tienen mucha curiosidad y los migrantes buscan conocer la lengua para el día que regresen a territorio mexicano”, expuso.

Julio Hernández decidió enseñar náhuatl a TikTok y ahora su comunidad de alumnos alcanza los 167 mil usuarios. / Foto: EFE

El maestro enfatizó que sus tendencias se apegan a la modernidad, pero combina el entretenimiento y la enseñanza.

Su mayor reto es la instalación de un Centro de Enseñanza de Lenguas Originarias en su natal Tlaxcala con la intención de fomentar la preservación de este idioma.





