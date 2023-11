¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama, enfermedad de "La Nena", de una Familia de Diez?

Andrea Torres, mejor conocida en el mundo del espectáculo como la “Nena”, gracias al programa de televisión “Una Familia de Diez”, recientemente confesó haber luchado desde hace más de un año contra el cáncer de mama.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz sorprendió a sus más de 800 mil seguidores con un emotivo video donde se observa realizándose algunas quimioterapias.

“Hace un año y 4 meses me detectaron Cáncer de mama, una noticia fuerte que tomé con buena actitud para salir adelante”, escribió en un video en donde se le ve tocar una campana para compartir que venció la enfermedad.

Leer también: Andrea Torre, actriz de "Una familia de diez", vence el cáncer de mama tras 18 quimioterapias

¿Qué es el cancer de mama?

De acuerdo con la página “Mayo Clinic”, el cáncer de mama es una enfermedad que se origina en las glándulas mamarias; mayormente en los conductos o en los lobulillos.

Este tipo de cáncer su puede originar tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, comúnmente es diagnosticado en mujeres.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente. Fuente:Freepik.

Tipos de cáncer de mama

Según la página de medicina “Medline Plus” existen dos tipos de cáncer de mama: el cáncer carcinoma ductal y el lobular.

El cáncer carcinoma ductal es el que se origina en los conductos que llevan leche hasta el pezón. Estas células cancerosas pueden formar metástasis en otra parte del cuerpo.

es el que se origina en los conductos que llevan leche hasta el pezón. Estas células cancerosas pueden formar metástasis en otra parte del cuerpo. El cáncer carcinoma lobular es el que se origina en los lóbulos, los cuales producen leche.

¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama?

La mayoría de las veces, el cáncer de mama puede tener síntomas o no , por lo que es importante acudir a un médico especializado para realizarte un chequeo, y así prevenir este tipo de cáncer. Existen varias pruebas que te ayudarán a detectar a tiempo este tipo de cáncer. Y aquí te presentamos algunas.

Lee también: Descubre los principales factores que incrementan el riesgo de cáncer de mama

Mamografía: Se utiliza para detectar si hay cáncer de mama en el cuerpo, aun cuando no hay signos ni síntomas de la enfermedad.

Examen de mama: En esta prueba, el médico realiza un chequeo de las dos mamas y los ganglios linfáticos bajo la axila, para así poder detectar si hay bultos u otras anormalidades en las mamas.

Biopsia: En esta, el doctor utilizará una aguja guiada por rayos-X, u otra prueba, para extraer un núcleo de tejido del área sospechosa.

Ecografía mamaria: Es un examen donde se utilizan ondas sonoras para crear una imagen computarizada de la parte interna del seno.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama?

De acuerdo con Medline Plus, en el caso de las mujeres, el cáncer de mama precoz no causa síntomas; sin embargo si el cáncer llega a expandirse los síntomas suelen presentarse en un bulto en el seno o en la axila, que por lo general no causa molestias. Un ligero cambio de tamaño, forma o textura en las mamas o el pezón.

En el caso de los hombres los síntomas pueden ser un bulto mamario, así como dolor y sensibilidad en las mamas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

También te interesará:

¿Cómo consumir ajo para reducir el colesterol y los triglicéridos?

Miss Universo: Nepal rompe paradigmas de peso y talla; es aplaudida en ronda preliminar

El fruto seco que debes consumir para llegar mejor a la vejez, según estudios científicos





akvg/sal