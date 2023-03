¿Cómo es el perro mapache, nuevo “sospechoso” en el origen del coronavirus en China?

Científicos y genetistas parecen haber encontrado el origen de Coronavirus, de acuerdo con un estudio publicado por medios internacionales como The Atlantic and The New York Times: el perro mapache (raccoon dog) de países asiáticos.

Cabe recordar que entre los animales que habían sido señalados como sospechosos de ser los portadores iniciales de este virus estaban los murciélagos y pangolines, aunque coincide en un epicentro: el mercado de animales en Wuhan, China.

De acuerdo con dichos medios, información que relaciona al perro mapache con el origen del coronavirus fue publicado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, datos que fueron interceptados por científicos de Europa, América del Norte y Australia, quienes comenzaron a analizarlos.

La información sobre el material genético en el mercado que dio positivo a Sars-CoV-2 contenía material genético que coincidía con el del perro mapache común.



¿Qué es el perro mapache?

El perro mapache cuyo nombre científico es Nyctereutes Procyonoides ha encendido las alarmas de los científicos alrededor del mundo. Es una especie de mamífero carnívoro de la familia cánida que tiene la apariencia de un mapache.

De acuerdo con la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad Animal de Reino Unido (RSPCA) son nativos de los bosques de Siberia, China, Vietnam, Korea y Japón.

En la actualidad está presente en otras zonas del mundo como Ucrania, Bielorrusia, Rumanía, Polonia, República Checa, Alemania, Suiza y Francia.

En los dialectos locales japoneses son conocidos como “tanuki” o “mujina”, aunque lo mismo estas palabras se utilizan para llamar a los perros mapache o tejones, según la zona de Japón donde se ubiquen.

¿Dónde habita el perro mapache?

Se trata de la especie cánida más antigua que existe y ha sobrevivido debido a su fortaleza y carácter retraído. Tiene hábitos parecidos a los del tejón y el zorro y es potencialmente peligroso para otras especies de mamíferos, aves, reptiles y peces.

Los perros mapache son omnivorios se alimentan principalmente de carroña, basura, así como de setas, frutos o raíces.

En Asía habita en parajes pantanosos y poco arbolados, por su carácter suelen ser animales que viven en grupos pequeños o en solitario.

Países como España y Reino Unido consideran a esta especie potencialmente invasora de la fauna local.

