La difusión del video de Tenzin Gyatso, Dalái Lama que besó a un niño en India, causó indignación a nivel mundial. El líder del budismo tibetano fue criticado por diferentes figuras políticas, activistas y celebridades, entre ellas, Cardi B.

Y aunque el gesto que el Dalái Lama realizó durante un evento de la Fundación M3M puede ser considerado como una práctica “de gratitud y confianza” conforme a la cultura del país, lo cierto es que desató una ola de comentarios negativos en internet.

La intérprete de “WAP” envió un mensaje tajante por medio de su perfil de Twitter y no dudó en alertar a los padres y madres de todos los infantes.

El Dalái Lama causó indignacion en redes sociales. Foto: AFP

Leer también ¿Quién es Tenzin Gyatzo, el Dalái Lama que causó polémica al pedir a un niño que “chupara” su lengua?

¿Qué fue lo que dijo Cardi B sobre el video de Dalái Lama?

Cardi B es una de las mujeres más influyentes en la industria musical. La artista se ha posicionado como una de las voces críticas de acontecimientos de alcance mundial, como lo ocurrido con Tenzin Gyatso.

“Este mundo está lleno de depredadores. Se aprovechan de los inocentes. Los más ignorantes, nuestros hijos”, expresó la rapera a propósito de la importancia de no pasar por alto los abusos contra menores.

Cardi B calificó al Dalái Lama como “depredador” y aseguró que ningún menor está exento de ser atacado. “Los depredadores pueden ser nuestros vecinos, nuestros maestros de escuela, incluso personas con dinero, poder y de nuestras iglesias”, agregó.

Por otra parte, la cantante recomendó a los padres y madres hablar con los hijos sobre la importancia de poner límites desde temprana edad y así puedan aprender “lo que no deben permitir que las personas les hagan”.

La cantante expresó su opinión sobre el Dalái Lama. Foto: Captura de pantalla tomada de Twitter

Leer también Dalai Lama: ¿Qué significa sacar la lengua en el Tíbet?

Cardi B recibe críticas en Twitter por decirle “depredador” a Dalái Lama

La postura de la celebridad dividió opiniones en la plataforma, ya que algunos usuarios le sugirieron “cuidar sus palabras”. Ante esto, respondió:

“Sé exactamente a lo que me refiero desde el momento en que empiezas a enseñar a tus hijos a ir al baño, debes decirles NO DEJES que nadie toque tus partes íntimas, que entres al baño contigo y que no les guardes ningún secreto”, explicó a sus 29 millones de followers.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh / sal