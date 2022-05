Belinda: ¿Puede aplicar la ley Olimpia para Christian Nodal?

Después de mucho guardar silencio respecto a su ruptura con Belinda, Christian Nodal estalló en redes sociales, pero esta vez contra los papás de su exprometida, a quienes acusa de recoger los frutos de su hija "hasta dejarla sin nada".

A través de una publicación de Twitter, Nodal compartió una captura de pantalla en la que se lee a Belinda preguntándole si no le va a llegar algo de dinero, además de lo de sus papás para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?” escribió vía Whattsap la cantante y actriz de "Bienvenidos a Edén", lo que fue publicado por su expareja.

Ante dichas publicaciones del cantante en redes sociales, grupos feministas aseguran que Nodal debe ser sujeto a la ley Olimpia, que sanciona la violencia digital.

¿Qué es la ley Olimpia?

Es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

¿Qué es la violencia digital?

Son actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes

de odio, vulneración de datos o información privada realizados mediante el uso de tecnologías. Además de la difusión de imágenes, audios o videos —reales o simulados— del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

¿Qué es la violencia mediática?

Son actos realizados a través de cualquier medio de comunicación que promueven directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, producen o permiten la difusión de discurso de odio sexista y discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres.

¿Cuáles son las sanciones?

La “Ley Olimpia” contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quienes realicen estas acciones y multas que van de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2021 la UMA tiene un valor de 89.62 pesos diarios, según el Inegi.