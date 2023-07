Barbie: ¿Quién es Rodrigo Prieto, mexicano con un papel relevante en la película de Margot Robbie?

“Barbie, la película” ha sido un éxito rotundo desde su estreno el pasado 20 de julio, donde ha arrasado en la taquilla de cines de todo el mundo.

Por su parte, la fanaticada mexicana se sintió orgullosa por tener representación mexicana en la cinta, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

¿Quién es Rodrigo Prieto, mexicano con un papel relevante en Barbie?

Rodrigo Prieto es un director de fotografía mexicano, nacido en la Ciudad de México en 1965.

Estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de México. Después de graduarse, trabajó como director de fotografía en varios cortometrajes y documentales. Su primer largometraje fue “Amores perros”, una película mexicana de 2000 que fue nominada a dos premios de la Academia.

De igual manera, ha trabajado con algunos de los directores más importantes de Hollywood, incluyendo Alejandro González Iñárritu, Ang Lee, Martin Scorsese y Steven Soderbergh. Sus créditos incluyen las películas 21 Grams (2003), Babel (2006), The Kite Runner (2007), Lust, Caution (2007), Revolutionary Road (2008), The Wolf of Wall Street (2013), The Irishman (2019) y All Quiet on the Western Front (2020).

Ha sido nominado a numerosos premios por su trabajo, incluyendo el premio BAFTA a la mejor fotografía por su participación en la película The Irishman. Además, ha sido nominado en tres ocasiones para el premio Oscar, gracias a su trabajo en El irlandés, Silencio y Secreto en la montaña; contabiliza tres Ariel mexicanos y dos Camerimage (por Alexander y Amores perros), uno de los más importantes para los cinefotógrafos.

Prieto es uno de los directores de fotografía más talentosos y aclamados de su generación. Su trabajo se caracteriza por su belleza visual, su uso del color y su habilidad para crear imágenes que evocan emociones fuertes.







