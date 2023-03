A través de la plataforma “Chage.org”, internautas lanzaron una petición con la que buscan restringir el contenido de la influencer Yeri Cruz Varela, conocida como Yeri Mua, una de las figuras más polémicas del momento.

La usuaria Samantha Castillo comenzó la petición con Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, como destinatario. En un principio, se tenía contemplado reunir 200 mil participantes, pero con la viralización el número aumentó.

“Recolección de firmas para que se cheque detenidamente el contenido y tomen cartas en el asunto sobre lo que hace y muestra esta persona en su página llamada Yeri Mua”, se lee en la solicitud que ya cuenta con más de 398 mil 855 participantes.

Yeri Mua es una de las influencers más virales de internet. Foto: Facebook Yeri MUA

¿Por qué quieren cancelar a Yeri Mua?

De acuerdo con la usuaria, la razón detrás del posible baneo a la influencer originaria de Veracruz se debe a que “Ha fomentado el hate, odio, doble moralidad, malos comentarios y títulos que son puras mentiras para conseguir más espectadores”.

La bratz jarocha, como la llaman de cariño sus fans, se ha visto envuelta en diversas polémicas, mismas que han sido cuestionadas por los propios seguidores de la plataforma.

“Firmo porque incita al bullying, usa un lenguaje ofensivo y discriminatorio hacia las mujeres”, “Hace grupos para fomentar el hate hacia otros influencers y hay pruebas de esto, no es un buen ejemplo para los niños menores de edad que la ven”, “Porque aparenta ser algo que no es y es muy presumida”, fueron algunas de las razones que internautas dejaron mediante Change.org.

Actualmente, internautas buscan recaudar 500 mil participantes. Y según consta en el sitio web, la petición es una de las más firmadas.

La petición para cancelar a Yeri Mua es una de las más firmadas en Change.org. Foto: Captura de pantalla tomada de Change.org

¿Qué respondió Yeri Mua a la petición para cancelarla?

A través de una transmisión en su cuenta de Facebook, Cruz Varela informó a sus fans que había decidido permanecer inactiva en redes sociales, ya que prefiere ignorar los comentarios sobre la solicitud.

“No me he metido mucho en redes porque me voy a sentir mal, me voy a deprimir bastante, me he enfocado en disfrutar mi vida porque vida sólo hay una”, mencionó.

Asimismo, dejó en claro que no dejará de crear contenido mientras sus verdaderos fans la sigan apoyando.

La influencer cuenta con un perfil de más de 10 millones de seguidores en Facebook y 9.9 millones en TikTok.

Por lo anterior, aseguró que, pese a la petición, se enfocará en cumplir sus proyectos personales y seguir generando contenido para internet.

