¿Atiende? Surge "respuesta" al "meme resuelve" viral en redes sociales y causa controversia

Luego de que se hiciera viral en redes el trend "resolver" o que "el novio resuelva", refiriéndose a que el hombre tenga presentes actos de servicio hacia su pareja para demostrar su amor, o haciendo referencia al apoyo hacia la otra persona, con ejemplos como la capacidad de escuchar, prestar atención y ser capaz de ir más allá de un problema para quien solicita “resolver”; usuarios de redes sociales, en especial hombres, no se quedaron con los brazos cruzados y respondieron a este famoso meme con la palabra: “atiende.”

El verdadero hombre que resuelve: pic.twitter.com/f5ftBF5uUj — LeBron Ink (@untatuador2) December 13, 2023

Usuarios responden al meme "resuelve" en redes sociales

Ante lo viral que se hizo el trend "resolver", en distintas plataformas digitales como X, antes Twitter, usuarios han publicado una imagen donde se observa a una mujer llorando diciéndole a su pareja: “Pero mi amor, ¿cómo que atienda?”; a lo que este le responde: “No sé, atiende.”

Según algunos de ellos, la respuesta a esta imagen hace alusión a que el hombre es quien se encarga de resolver las cosas del hogar o del noviazgo, y la mujer es quien debe encargarse de atenderlo. Sin enbargo éste ha sido considerado machista y ha causado controversia en redes sociales, donde los usuarios han expresado su opinión respecto a esta "respuesta".

Sin embargo, dicha respuesta no fue del agrado de varios quienes han dejado algunos comentarios como: “El ciclo del patriarcado machista hipersexualizado: volvimos a q el hombre resuelve y la mujer atiende”, “Mientras que resuelva bien me parece un trato justo”, La sociedad deseando las antiguas costumbres, porque a unas mujeres no les gusta la independencia, y a algunos hombres no les gusta regalarles todo a cambio de nada", se lee en alguno de ellos.

Usuario reacciona a trend "atiende", viral en redes sociales. / Foto: Captura de "X".





