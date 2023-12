Aquaman 2: ¿la película del Universo DC tiene escena post créditos?

El pasado 20 de diciembre se estrenó “Aquaman y el reino perdido” en salas de todo México, película protagonizada por Jason Momoa y Patrick Wilson, continuando con las aventuras del Rey de Atlantis.

El filme llega cinco años después de la primera entrega de Aquaman y Momoa repite el papel protagónico, Arthur Curry, quien tiene más trabajo después de lo que se vio en 2018. De igual manera, la dirección vuelve a recaer en James Wan.

¿De qué trata “Aquaman 2”?

Curry debe enfrentarse a David Kane, más conocido como Manta Negra, para defender Atlantis. El villano ha obtenido el Tridente Negro maldito y Aquaman necesita de toda la ayuda posible, incluso de su hermano Orm.

¿“Aquaman 2” tiene escena post créditos?

Ante su lanzamiento, los fanáticos se han preguntado si la secuela tiene una o varias escenas post créditos, una de las rutinas dentro del desarrollo de historias sobre superhéroes. Así como Marvel, DC no se queda atrás con este contenido esperado por los espectadores.

Sí, “Aquaman y el reino perdido” tiene una escena post créditos. Así se reveló en el evento especial por el estreno de la película en The Grove de Los Ángeles, California, de acuerdo a Angel Amaral de GOAT Movie Podcast.

Se espera que sea una clave para el posterior desarrollo del Universo Extendido, como Batman.

No obstante, la secuela no llegó a tener dos escenas post-créditos como las anteriores cintas del Universo Extendido de DC, “Blue Beetle” y “Shazam! Fury of the Gods”.

Con el guión de David Leslie Johnson-McGoldrick, se espera alzar las expectativas sobre el Universo Extendido de DC.

aosr