Ana Francisca Vega anuncia su salida de Televisa: "Me voy agradecida"

Ana Francisca Vega, periodista y conductora de noticias, anunció su salida de Televisa la mañana de este 31 de marzo, luego de prestar sus servicios a lo largo de 13 años “llenos de experiencias, retos y muchas satisfacciones”.

Por medio de Twitter, la ahora expresentadora de ForoTV mostró su agradecimiento a la empresa.

“Hoy es mi último día al aire en Foro TV. Han sido 13 años llenos de experiencias, retos y muchas satisfacciones. Me voy agradecida con la empresa y con las personas que en estos años me han acompañado. Me quedo con todo lo bueno que me han dejado sus directivos, productores, reporteros, redactores, equipo técnico y toda la gente con la que he compartido momentos importantes”, se lee en el texto.

Aunado a ello, recordó los proyectos con los que compartió “muy honrada” por el apoyo y la preferencia. Cierro este ciclo muy honrada por el apoyo y la preferencia de todos los que en cada uno de los proyectos que he emprendido en televisión me han acompañado con porras, críticas y hasta desmañanadas, desde la época de “Fractal”, en “Despierta” y finalmente conduciendo par Foro “En una hora”.

Finalmente, detalló que se vienen nuevos proyectos: “Vienen proyectos nuevos, entre ellos una sorpresa importante que estamos preparando en MVS Noticias que nos tiene muy emocionados y refuerza nuestro compromiso por llevarles todos los días la mejor información y análisis. Pronto compartiré detalles de todo lo que viene. Muchas gracias”.

“¡Seguimos!”, concluyó.

La periodista adelantó nuevos proyectos. Foto: Twitter. @anafvega

¿Quién es Ana Francisca Vega?

Ana Francisca Vega nació el 26 de julio de 1974 en la Ciudad de México.

Estudió la Licenciatura en Ciencias Políticas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford.

Trabajó en el IMER y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, fue conductora del programa de radio "Así las Cosas" de W Radio, del programa Fractal de ForoTV y co-conductora del noticiero "Despierta" con Carlos Loret de Mola de la cadena Televisa. En 2018 fue columnista en EL UNIVERSAL.

De igual manera, fue subdirectora de Animal Político y del periódico "El Centro", colaboró en los programas "Atando Cabos" con Denise Maerker de Radio Fórmula y "Hoy por Hoy" de W Radio.







aosr