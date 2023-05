¡Amor del bueno! Rosalía cuenta cómo se comprometió con Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas más queridas del momento. Los famosos no paran de demostrar su amor frente al público y recientemente revelaron cómo se comprometieron, detalle que tenía en intriga a sus fans.

La “Motomami” reveló su compromiso con el reggetonero a través de un video musical. Los famosos colaboraron en el tema “Beso” y “Promesa”, con los cuales dejaron en claro el deseo por unir sus vidas frente al altar.

La noticia alegró a millones de sus admiradores y poco a poco han ido revelando detalles sobre el compromiso. Aunque esta vez compartieron cada detalle de cómo ocurrió el flechazo entre los dos.

Rosalía y Rauw Alejandro se muestran enamorados en redes sociales. Foto: Instagram

Leer también Rosalía envía contundente mensaje a JC Reyes por fotos falsas: "una mujer no es mercancía"

¿Cómo se comprometieron Rosalía y Rauw Alejandro?

En una dinámica de preguntas y respuestas para parejas, las celebridades ofrecieron los pormenores del inicio de su romance. Además, pusieron a prueba qué tanto se conocen el uno al otro.

Rauw Alejandro recordó que su primer beso se lo dieron en Madrid. Sin embargo, la catalana lo puso en una encrucijada, pues directamente le preguntó cuándo se conocieron.

“Diantres”, respondió el reguetonero con un tono irónico. En seguida, recordó que él llevaba un traje negro con diamantes que no eran visibles, pero ambos conocían ese secreto.

“Tampoco miraba tanto para no ser tan… crazy la primera cita”, reveló el intérprete de “Baila conmigo”. La española le preguntó “¿qué bebí y qué fue lo que bebiste tú?” para así lograr que el famoso pudiera acotar más detalles.

“En nuestra primera cita yo bebí whisky y tu agua”, en seguida Rosalía señaló que al día siguiente tenía show, por lo que prefirió no consumir alcohol. “Yo con una copa me pongo fina (ebria). Yo con una copa ya estoy pal arrastre”, dijo.

Rosalía y Rauw Alejandro se comprometieron a principios del 2023. Foto: Instagram

Leer también ¿Quién es JC Reyes, el rapero que publicó fotos falsas de Rosalía?

Siguieron con la ronda de preguntas y respuestas. Rauw Alejandro cuestionó a la artista si recordaba con detalle el momento en el que le pidió matrimonio.

"Fue de la manera más bonita que me pude haber imaginado. En la azotea de la casa de tu abuela, empezaron fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico y yo no me lo esperaba”, contó Rosalía.

La “Motomami” añadió que el reguetonero se arrodilló, pero le costó trabajo sacar el anillo de compromiso. “Estaba nerviosa, no me acuerdo de los detalles”, contó la catalana entre risas.

Finalmente, la compositora de “El mal querer” reveló que en ese momento se puso a llorar de la emoción.

Los cantantes compartieron aspectos como cuándo aprendieron a conducir motos, los lugares que visitaron, sus artistas favoritos, lo que más les gusta comer y sus pasatiempos preferidos.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh/sal