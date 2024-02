6 curiosidades de Toy Story, una de las creaciones más exitosas de Disney

Desde su debut en 1995, "Toy Story" se ha convertido en un ícono del cine animado, cautivando a generaciones con su emotiva historia, personajes entrañables y pionera tecnología de animación. La película dirigida por John Lasseter marcó un hito al ser la primera completamente generada por computadora, pero su impacto va más allá de lo técnico.

Descubriendo el mundo mágico de Toy Story. Fuente: Instagram @disney

"Toy Story" sigue la vida de los juguetes de Andy, especialmente Woody, un vaquero y Buzz Lightyear, un moderno juguete espacial. Cuando Buzz llega a la colección de juguetes, se desencadenan eventos que llevan a una aventura llena de humor, amistad y reflexión sobre el propósito de los juguetes en la vida de un niño.

La franquicia de Toy Story, un tesoro animado de Disney, no solo marcó la infancia de muchas generaciones sino que también dejó una huella imborrable en la historia del cine. Mientras disfrutas de estas películas en Disney+, te compartimos algunos datos curiosos que quizás desconocías.

¿Cómo se llama el puerquito que aparece en la historia?

El puerquito de plástico sabio con un corcho en la barriga se llama Hamm. Andy le di el apodo de "El Malvado Doctor Tocino" durante sus juegos, pero, en realidad, es uno de los juguete más leales aliados de Buzz y Woody.

¿Cómo se llama el unicornio?

El unicornio en Toy Story 4 responde al dulce nombre de Buttercup. Este juguete de Bonnie tiene una personalidad inocente y se convierte en una fiel compañera de su pequeña dueña.

Forky, el juguetito especial

Forky, introducido en Toy Story 4, nace cuando Bonnie le da vida a un tenedor-cuchara. Aunque cuando cobra vida, experimenta una crisis existencial y quiere ir a la basura, se convierte en el juguete favorito de Bonnie, desencadenando una trama cautivadora.

Juguetes de Sid, a punto de ser comerciales

Pixar originalmente consideró lanzar al mercado los perturbadores juguetes de Sid, el niño que experimentaba con sus juguetes. Afortunadamente, esta idea fue descartada, dejando a la araña con cabeza de bebé fuera de los estantes.

El arrepentimiento de Billy Crystal

Billy Crystal rechazó la oportunidad de ser la voz de Buzz Lightyear en un principio. Sin embargo, más tarde lamentó su decisión. Posteriormente, aceptó dar vida a Mike Wazowski en "Monsters Inc.", convirtiéndose en una elección icónica.

Éxito musical en un día

La emblemática canción "You’ve Got a Friend In Me" fue compuesta por Randy Newman en tan solo un día. A pesar de su rápida creación, la canción recibió múltiples nominaciones y se ha convertido en un himno atemporal de la franquicia.

Ahora que ya conoces estos detalles fascinantes sobre Toy Story, volve a vivir esta maravillosa saga disponible exclusivamente en Disney+.





