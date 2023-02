Las noticias de hoy que marcaron la agenda pública giraron en torno a temas políticos y económicos. Aeroméxico, Cuauhtémoc Cárdenas y Peña Nieto fueron tema de conversación en las mesas de debate y redes sociales.

Este es el recuento que hace EL UNIVERSAL de las noticias de que marcaron la agenda pública este martes 31 de enero.

Aeroméxico anuncia primer vuelo de AIFA hacia EU

Este martes Aeroméxico anunció su primer vuelo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Estados Unidos. La ruta está prevista hacia el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas.

La ruta desde el AIFA iniciará el 1 de mayo de 2023, aunque los vuelos programados desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) seguirán siendo atendidos. Los boletos estarán a la venta a través de los canales oficiales de la aerolínea.

Aeroméxico detalló que esta ruta llega luego de que obtuvo de las autoridades competentes en México y Estados Unidos las autorizaciones mnecsarias para iniciar los vuelos directos.

Lee la noticia completa AQUÍ.







Vinculan a proceso a doctora y entrenador por muerte de Abner en Colegio Williams

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ) informó que se vinculó a proceso al coordinador de natación a la doctora del Colegio Williams por la mala técnica de primeros auxilios que le brindaron al menor que falleció al practicar natación.

El juez de Control fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Alitzel y Sergio ‘N’ son señalados de homicidio culposo en agravio del menor. Estas vinculaciones a proceso se suman a dos más de empleados del colegio. Ana María ‘N’ y Alberto Alfonso ‘N’, es su calidad de profesora de natación y guardavidas del colegio Williams, omitieron velar por la seguridad del menor.

Lee la noticia completa AQUÍ.







AMLO ve a Cuauhtémoc Cárdenas como adversario

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pasó a ser parte de sus adversarios al asumir los planteamientos de la plataforma “Colectivo por México”.

Durante la conferencia matutina afirmó que los integrantes de su partido tienen todo el derecho a manifestarse, aunque los calificó como “una especie de ala moderada del bloque conservador”.

Cuestionado sobre si Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en su adversario, indicó: “En política sí, si él asume esta postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viendo un momento de definiciones y esta ancheata está muy angosta, no hay para donde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio”, respondió.

Más tarde, Cuauhtémoc Cárdenas se desvinculó del grupo “México Colectivo”.

Lee la noticia completa AQUÍ.

“El Tartamudo”, García Luna estaba en la nómina del Cártel de Sinaloa

Israel Ávila, señalado como el contador de varios miembros del Cártel de Sinaloa, aseguró haber tenido a Genaro García Luna en la nómina del narcotráfico, bajo los apodos de “El Tartamudo” y “El Metralleta”.

De acuerdo con la declaración del testigo cercano a los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa, a su vez hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, Genaro García Luna recibía pagos que iban del millón a los 5 millones de dólares.

Lee la noticia completa AQUÍ.





Peña Nieto y Tania Ruiz terminan noviazgo

Este martes la modelo Tania Ruiz anunció que su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto llegó a su fin. La declaración fue dada a conocer por la revista Hola, donde Ruiz Echelmann compartió detalles sobre la ruptura con el político.

Tania Ruiz indicó que seguirá viviendo en España con su pequeña hija Carlotta.

Lee la noticia completa AQUÍ.

sal