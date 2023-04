No te pierdas lo que resta del Coachella 2023 y disfruta de la transmisión inmersiva que ofrece YouTube. Si eres de los melómanos que no pudieron acudir al evento, no te preocupes, esta es una increíble opción para que, con ayuda de tus dispositivos tecnológicos, te conectes a la transmisión de uno de los eventos más esperados en el mundo de la música.

El Coachella Valley es un festival de música y arte realizado en Estados Unidos, específicamente en Indio, California. Este evento arrancó el pasado fin de semana y del 14 al 23 de abril, tanto asistentes como cibernautas conectados a la transmisión, se llevaron varias sorpresas respecto a la presentación de diversos cantantes, así que no te pierdas lo que aguarda este segundo finde; te contamos como puedes unirte a la transmisión.

Ponte al corriente: breve resumen del Coachella 2023

Este festival ya es un clásico de la música que se celebra año con año, siendo uno de los más importantes, en donde se entremezcla el mundo musical con otras artes escénicas, así como la moda. Como hemos visto desde ediciones atrás, la posibilidad de acercar este tipo de eventos a más personas cada vez es más sencillo gracias a los dispositivos digitales y a las herramientas tecnológicas.

Los artistas que se presentaron en el Coachella este fin de semana, tendrán nuevamente una aparición para este fin de semana que viene, así que no pudiste ver la presentación de Gorillaz, Bad Bunny, The Chamical Brothers, Becky G, Porter Robinson, Björk, Black Pink, entre otros, no te preocupes, las fechas que faltan de este festival prometen tener grandes sorpresas, además de que podrás apreciar el cierre del evento, todo desde la comodidad de tu sofá.

Coachella desde casa con YouTube

Como lo ha hecho desde años atrás, YouTube transmitirá el festival a través del canal oficial de Coachella y también, dentro de la aplicación YouTube Music. Para esta edición, los fanáticos del evento podrán disfrutar de los seis escenarios del festival, por lo que podrán elegir el show que sea de su agrado y disfrutar de la transmisión en conjunto con miles de asistentes al rededor del mundo.

Una de las apuestas más interesantes de YouTube, es que los asistentes que se conecten podrás disfrutar de contenido multifacético en torno al evento, pues no solo se hará la transmisión de las presentaciones por parte de los artistas, también habrá coberturas artísticas y de las instalaciones, así como “Shorts” de lo que sucede en el backstage del festival. Lo que se busca es que esta experiencia sea inmersiva y acerque a la audiencia que está desde casa.

Foto: Unsplash

La idea es que los asistentes que se unan a la transmisión vivan la experiencia Coachella como nunca antes, gracias a la evolución de las herramientas digitales que existen actualmente. Se puede crear una playlist con las canciones del evento o ver como se preparan sus artistas favoritos previo a sus apariciones en el escenario, esto por medio de YouTube Premium.

Detalles sobre la transmisión del Coachella por YouTube

La transmisión en vivo del segundo fin de semana será del viernes 21 de abril a las 5:00 p. m, con base en el horario de la Ciudad de México, lo que aplicará de igual manera para los 2 días posteriores, culminando con el cierre del evento el 23 de abril por la noche.

Recuerda que lo único que debes hacer es entrar YouTube o YouTube Music y buscar el canal oficial de Coachella, una vez ahí, podrás hacer clic en la transmisión y unirte en cuanto inicie. Toma en cuenta que puedes ver contenido exclusivo desde YouTube Premium; sin embargo, es posible visualizar las presentaciones musicales desde cualquier versión de YouTube.

