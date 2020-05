YouTube se cae a nivel mundial

¿Intentaste ver alguno de tus canales favoritos en YouTube y no cargaba el video? No te preocupes, no es tu red ni WiFi, ya la plataforma está presentando fallas a nivel mundial.

A través de redes sociales, varios usuarios de la plataforma de video se han quejado de la falla por medio de redes sociales. Tanto la versión web como la versión para celulares se vieron afectadas.

En algunos casos la plataforma permite acceder a su interfaz, pero sin mostrar contenido, mientras que en otros casos el acceso simplemente no es posible.

Al respecto, el sitio DownDetector reportó que la caída de YouTube se presentó en todo el mundo, principalmente en América y Europa.

No obstante, usuarios de redes sociales como Facebook o Twitter han señalado que de manera aleatoria, el servicio ha regresado a la normalidad, sin embargo, dependiendo del lugar en que vivas, puede que experimentes dificultades para reproducir contenido.

