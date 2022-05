YouTube: la familia Díaz revela con qué trabajo se volvió millonaria

La familia Díaz se volvió popular en YouTube debido a la gran fortuna con la que cuentan y la manera en qué gastan sumas importantes de dinero en muy pocas horas. Además de mostrar su estilo de vida, empresas, autos y lujos. Para los que aún tienen dudas sobre cómo se convirtieron en millonarios, los integrantes revelaron con qué trabajo lo consiguieron.

La familia Díaz muestra la importancia del esfuerzo

La familia Díaz, integrada por Ángel, el papá; su esposa Joelia; y sus 5 hijos: Karen, Brayan, los gemelos Jordy y Joan, y Ángel Díaz Jr, mejor conocido como el “Niño Gucci”, postearon un video hace unas semanas en su canal de YouTube el cual lleva por nombre Familia Millonaria Díaz.

En el video se observa al padre llevar a sus hijos a hacer "talacha" que consistió en cambiar las llantas a la caja de un tráiler, pues hay que recordar que Ángel Díaz ha mencionado en reiteradas ocasiones que tuvo un origen humilde, empezando desde abajo, en trabajos llenos de mucho sacrificio, por lo que quiere enseñar a sus hijos el valor del esfuerzo.

Durante el video la familia Díaz inicia poniendo el rin a la llanta y queda en evidencia que sus hijos nunca han realizado esa labor, pues resulta un trabajo sumamente complejo que les lleva mucho tiempo. A pesar de ello, pasaron un momento agradable con todas sus ocurrencias.

Después de un largo tiempo lograron introducir el rin a unas cuantas llantas, lo que ocasionó que terminaran muy cansados y decidieran ir a comer unos deliciosos tacos de chicharrón acompañados de nopales, salsa, pico de gallo y por supuesto, jugos y refrescos. Karen Díaz, comentó que llegaron desde las 8 de la mañana y eran las 7 de la noche. Con lo que quedó evidenciado que este trabajo no fue nada fácil para la familia Díaz, pero con la ayuda y enseñanzas de papá Gucci lograron sacarlo adelante.

El video fue del agrado de sus miles de seguidores, pues obtuvieron más de 300 mil vistas, más de 13 mil likes y cientos de comentarios, la mayoría aplaudiendo su humildad. “Es un claro ejemplo de humildad, a pesar de los millones que tienen, tienen los pies en la tierra, bendiciones y que sigan cosechando más éxitos”; “Claro ejemplo de toda una familia que tiene bien firmes los pies sobre la tierra”; “Que grandiosa familia, realmente son muy humildes al aprender lo que su padre les enseña. Saludos familia Díaz”; “Que buen video demostrando la humildad que tienen pese que tienen dinero, éxitos siempre en sus vidas”; “Eso es humildad a pesar que tienes dinero aprenden cosas nuevas”.

¿A qué se dedica la Familia Díaz?

Muchas son las personas que se preguntan a qué se dedica la Familia Díaz para tener el dinero que presumen. Aunque hay quienes especulan que viene de actividades ilegales, en diversas ocasiones han expresado que todo es fruto de su esfuerzo y de los diversos negocios que manejan.

Entre las empresas que tienen está una cadena de gimnasios llamada “The Díaz Brothers Gym”. Pero el negocio más fuerte es el de mudanzas y fletes con alcance en todo el país. De hecho, es probable que la caja a la que le estaban cambiando las llantas pertenezca a uno de sus trailers.

Pero no todo ha sido éxito, Ángel Díaz ha comentado que ha tenido negocios de ropa y comida que no han funcionado, pero no se ha rendido y hoy puede disfrutar de los frutos de su trabajo.

