Ya puedes ver las notificaciones de Android en Windows 10

En una afán de seguir facilitando nuestra vida tecnológica, Microsoft lanzó en octubre del año pasado la aplicación Your Phone, con la que los teléfonos con Android y las PC con Windows 10 están conectados.

Luego de anunciar este año que se encontraban haciendo pruebas para que las notificaciones del teléfono se pudieran ver en la PC, esto ya se convirtió en una realidad.

Con la app Your Phone , ahora se puede recibir y administrar las notificaciones de los teléfonos Android en la PC, anunció Microsoft a principios de este mes.



Notifications have arrived! With the Your Phone app, you can now receive and manage your Android phone’s notifications on your PC. Get Your Phone app from the Microsoft Store here: https://t.co/E56Z8eVdIR pic.twitter.com/ovlKi1QOJy

— Windows Insider (@windowsinsider) July 2, 2019