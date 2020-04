Xiaomi laza sus nuevos teléfonos: Redmi Note 9 Pro y Redmi Note 9 

La compañía Xiaomi presentó recientemente dos nuevos smartphones: Redmi Note 9 y Redmi Note 9 Pro de su familia de gama media. El anuncio se realizó

en un evento que se transmitió vía streaming a causa de la pandemia de coronavirus.

El Redmi Note 9 Pro es un dispositivo que incluye un diseño simétrico, con protección con el cristal Corning Gorilla Glass 5, y que estará disponible en los colores glaciar White, Insterstellar Grey y el nuevo Tropical Green en dos tonos.

Is #RedmiNote9Pro the phone that you are looking for? #TheLegendContinues pic.twitter.com/Q9WFCXESjs

— Xiaomi (@Xiaomi) 30 de abril de 2020