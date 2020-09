WhatsApp tiene muchas herramientas para mejorar tu experiencia de comunicación. Puedes utilizar stickers con sonido, cambiar el formato del texto, verificar si la información que recibes es falsa y mucho más. Pero no siempre quieres que tus contactos sepan que estás disponible por lo que te damos este truco para no aparecer en línea.

A través de esta función podrás revisar y responder solo algunos chats sin que el resto de tus contactos sepan que lo estás haciendo.

Para no aparecer en línea en WhatsApp solo sigue estos pasos:

1. Desde la configuración de tu celular, ya sea iPhone o Android activa la opción de “Modo Avión”.

2. Ingresa a WhatsApp y responde los mensajes que desees. Así evitarás que aparezca la palabra “escribiendo” y “en línea”.

3. Cuando termines, cierra la app.

4. Regresa a la configuración y desactiva el “Modo Avión” de tu celular.

5. Una vez que vuelvas a estar conectado a internet se enviará tu mensaje automáticamente sin tener que abrir WhatsApp.

Una opción un poco más simple es responder los mensajes desde las notificaciones. Es decir, cuando te llegue un mensaje, en lugar de abrir la app, solo desliza hacia abajo y te aparecerá un cuadro de texto desde el cual puedes seguir la conversación sin tener que entrar a la aplicación y mostrar a todos que estás en línea.

Por último la elección más radical es no permitir que nadie tenga acceso a la información de tu cuenta y para ello: ingresa a la app, entra el menú de configuración, elige ajustes, cuenta y luego privacidad. Ahí podrás configurar quién puede ver tu foto de perfil y estados, entre otras opciones, si seleccionas nadie todos esos datos serán privados.

Lee también: ¿Cómo descargar el sticker de Luis Miguel con sonido?

Elimina tu última conexión

Cuando abres una conversación uno a uno, es decir, no de grupos, debajo del nombre de contacto puedes ver la hora de la última conexión. No obstante, hay una herramienta de privacidad que puedes utilizar en WhatsApp para eliminar esa información de tu perfil. Para ello sigue estos pasos:

Abre la app y da clic en los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de la pantalla

En el menú que se despliega da clic en Ajustes, luego elige Cuenta y después Privacidad.

En la lista verás la opción Hora de la última conexión (hora de últ. vez) ahí tienes la opción de elegir entre: Todos, Mis contactos o Nadie, si seleccionas esta última opción ya no aparecerá este dato en tu perfil. Eso sí, recuerda que, como tú no quieres mostrar ese dato tampoco podrás ver el de los demás, como sucede por ejemplo con las palomitas azules que, si decides desactivar, tampoco tendrás la confirmación visual de los demás.

Sin embargo, hay un truco que puedes utilizar en ese caso. Si no quieres mostrar la hora de tu última conexión pero sí saber si alguno de tus contactos está en línea lo que tienes que hacer es eliminarlo de tu agenda.

No te preocupes, no perderás tus conversaciones con esa persona y podrás seguir enviando mensajes normalmente, lo único que cambiará es que ya no verás su nombre, solo su número de celular, lo que implica que no podrás buscarlo directamente, pero siempre puedes reconocerlo por su foto de perfil.

Una vez que elimines a la persona de tu agenda de contactos, cuando ingreses a su chat, si la persona está conectada a WhatsApp, te aparecerá el mensaje “en línea”, lo malo es que no con la hora exacta de conexión pero sí podrás saber si está disponible.

Ahora ya sabes un par de trucos que puedes aplicar para ser casi invisible en WhatsApp.