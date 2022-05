WhatsApp te permitirá salir de un grupo sin que nadie lo note

Actualmente, para salirte de un grupo de WhatsApp al que fuiste agregado en algún momento, y al que ya no quieres pertenecer por cualquier razón, un mensaje se encarga de notificar al resto de los participantes que has abandonado el grupo con la siguiente leyenda: “el nombre de la persona + salió del grupo”. Sin embargo, ¿qué pasaría si pudieras irte sin que los otros contactos lo noten? Te lo decimos a continuación.



El sitio web, Wabetainfo, que se encarga de filtrar las nuevas funciones de la app de mensajería, ha publicado lo que posiblemente sea una de las próximas actualizaciones de WhatsApp luego de que Mark Zuckerberg, dueño de la aplicación, diera un anuncio sobre las mejoras y nuevas características, entre ellas las cuales destaca la salida de un grupo sin que nadie lo note.



Cómo salir de un grupo de WhatsApp

Hasta el momento, para salir de cualquier grupo de WhatsApp, ya sea en iOS o Android, los pasos a seguir son los siguientes:



1. Entrar al chat del grupo que se desea abandonar.

2. Dar clic en el nombre del grupo.

3. Deslizarse hasta la parte baja del menú donde aparecerá la opción “Salir del grupo”

4. Posteriormente aparecerá un ícono para confirmar que se desea realizar la acción.

5. ¡Y listo! Has abandonado el grupo.



Posterior a tu salida, a los integrantes de dicho grupo les aparecerá un mensaje notificando que has abandonado la conversación, por lo que el momento puede llegar a ser incómodo. Para que eso ya no suceda, se está trabajando en una función para salir de los grupos sin que nadie lo note.



¿Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que lo noten?

La propuesta es que, en una actualización futura, WhatsApp brinde la oportunidad a los usuarios de salir de un grupo sin que los demás integrantes se den cuenta. A esta función la han llamado “la salida silenciosa” y aquí te contamos de qué se trata.



La “salida silenciosa” es una característica que podría llegar en un futuro a WhatsApp, pues actualmente se encuentra en desarrollo, y podría ser incorporada en la próxima actualización de la aplicación.



A través de una captura de pantalla con la leyenda: “¿Salir de este grupo? Solo a usted y a los administradores se les notificará que abandonó el grupo”, es que se reveló la posibilidad futura de que no todos los participantes de una conversación vean el mensaje de que alguien ya no forma parte del chat.



Con esta función al menos ya no se generaría controversia en el momento, aunque, por supuesto, el resto de las personas en la conversación se darán cuenta de quién ha abandonado el grupo cuando quieran mencionarlo o cuando vean la información sobre el chat en donde se encuentra una lista de los participantes.



Además hay que decir que, según el sitio web wabetainfo, esta función está en desarrollo en la versión beta de WhatsApp Desktop en este momento y está previsto que se implemente para los usuarios en una actualización futura.

