WhatsApp, ¿qué significa el círculo verde en la foto de perfil?

La aplicación de WhatsApp, cada vez integra más funciones y herramientas, lo que apertura un abanico de posibilidades para que los usuarios puedan disfrutar de una red social en donde es posible comunicarse de diferentes maneras, ya sean mensajes de texto, notas de voz, fotografías e imágenes, e incluso, estados.



Los estados de WhatsApp, al igual que en otras aplicaciones, mantienen el propósito de compartir algo en especial con los contactos que tengas, o con una selección determinada de personas, esto dependerá de tu configuración en el apartado de “Privacidad”.



El diseño de los estados en WhatsApp se puede crear por medio de videos, fotos o determinados textos, todo es a tu elección, y es posible integrar elementos adicionales, como stickers, emojis, textos e incluso, dibujos o garabatos creados por ti mismo.

La adaptación de WhatsApp por integrar elementos y mantenerse en vanguardia es evidente ante la constante aparición de elementos, la integración de estados fue un ejemplo de ello, y en este momento, presenciamos una nueva actualización en torno a la forma en que podemos visualizar las historias en esta app.



¿Qué significan los círculos alrededor de las fotos, en WhatsApp?



Si eres una persona observadora, probablemente te habrás percatado de que en los chats de WhatsApp, algunas fotos de perfil tienen un círculo azul o verde alrededor de su foto, si no lo has notado, solo debes ingresar a tu app y verificar si alguno de tus contactos ya cuenta con este elemento, y si aún no te aparece, solo actualiza tu aplicación para que se mantenga al día y en cuando antes, llegue esta función a ti.



Pero, ¿de qué se trata? Bueno, los desarrolladores de WhatsApp han integrado una nueva función en la app, para que sin necesidad de ingresar en el apartado de “Estados”, puedas saber quién ha subido un nuevo estado y mantenerte actualizado en cuanto al contenido más reciente que tus contactos suben.



Para algunos usuarios, esta actualización llegó de forma automática, y mantiene como objetivo que el usuario identifique inmediatamente si alguien ha actualizado su estado, mientras usa la app. Su funcionamiento es muy similar al de las historias que se postean en otras redes sociales, como Facebook e Instagram.



La sección de “Estados” continuará vigente, ya que en dicha sección el usuario puede enfocarse en ver todos los estados de sus contactos, sin embargo, la forma de ingresar a un estado ahora será más directa gracias a esta actualización, pues bastará con tocar la foto de perfil de algún contacto, que tenga este círculo azul o verde, para poder visualizar su nuevo material.



Dependiendo de si el teléfono celular del usuario es sistema operativo Android o iOS, el color varía respectivamente en verde o azul.





¿Cómo funcionan los círculos de colores en WhatsApp?



Al igual que el azul en iOS, el círculo verde alrededor de la foto de perfil de WhatsApp indica que dicho contacto subió un estado.



Este círculo de color funciona como un signo llamativo para que los usuarios curiosos presionen la foto del contacto y automáticamente se despliegue el estado que compartieron.



Si el círculo y su contorno se mantiene dividido en varios segmentos, esto indica que el usuario subió más de un estado que no has visto. Por último, un tercer color, el círculo gris, indica que ya has visto el estado de ese contacto.





¿Aún no te aparece esta función de WhatsApp?



Si aún no puedes hacer uso de esta función, no hay nada de qué preocuparse, pues al parecer, la actualización se está desarrollando de forma escalonada, por lo tanto, no todos los usuarios han podido experimentar esta nueva opción, no obstante, es un hecho que llegará a todos los usuarios de WhatsApp; lo único que se puede hacer por ahora, es mantener la app actualizada.



