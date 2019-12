WhatsApp from Facebook: ¿Qué significa este mensaje que aparece en la app?

WhatsApp recientemente comenzó a mostrar un mensaje a sus usuarios al abrir la app de mensajería.

¿Qué significa WhatsApp from Facebook?

Puede ser que no lo sepas o lo hayas olvidado, sin embargo, la red social Facebook adquirió a la aplicación de mensajería en 2016, no obstante, no fue hasta hace poco que la compañía decidió agregar el nombre de su firma en la aplicación.

Esta es la razón por la que anteriormente se podía ver la leyenda “From Facebook” en algunas áreas dentro de la app en Android y iOS. Sin embargo, para hacer notar más la pertenencia de la app, Facebook comenzó a ubicar la leyenda “From Facebook” desde la pantalla de inicio.