WhatsApp está preparando una nueva función para los estados

Los estados de WhatsApp son una de las herramientas que más han ido ganando popularidad entre los usuarios. En ellos se puede compartir todo tipo de contenido multimedia. Pero para hacerlos más útiles, ahora la compañía prepara una nueva función que incluye la vista previa de enlaces.

WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea líder en dispositivos móviles. En la actualidad, prácticamente no hay quien no se comunique a través de esta app o que no la conozca, pues, además de la variedad de sus herramientas, es fácil de utilizar.

Una de las opciones en las que WhatsApp ha prestado más atención para mejorar la experiencia de uso es en los “estados”. Cabe recordar que el contenido que se comparte por esta vía tiene una duración de 24 horas y se puede elegir quién puede verlo.



WhatsApp y la nueva función para ver los enlaces en estados

La compañía estadounidense no se podía quedar atrás con las mejoras en su aplicación, pues dado que pertenece al universo Meta, liderado por Mark Zuckerberg, año tras año busca implementar nuevas actualizaciones.

Y es que la opción de estados no es exclusiva de WhatsApp, también se encuentra en Instagram y Facebook, por lo que la nueva función pretende que los usuarios puedan tener una vista previa de los enlaces que se publiquen. Sigue leyendo para enterarte de todo.



La vista previa de enlaces solo era posible a través del chat de WhatsApp, como seguramente has notado, al enviar un link por mensaje aparece la imagen, un breve resumen y el sitio donde fue publicada la información.

Sin embargo, en redes sociales como Instagram, existe un botón de enlace para que los usuarios que ven las historias puedan dar clic y saber de qué se trata el hipervínculo, lo que lo hace más sencillo de utilizar.

WhatsApp se va sobre la misma línea y, de acuerdo con el portal WABetainfo, sitio que filtra las próximas actualizaciones de la app, los enlaces compartidos como texto mostrarán un recuadro con el logo del sitio, una descripción general y la dirección web de donde procede la información.



En la nueva función de los estados de WhatsApp se le dará prioridad a lo visual, es decir, la imagen del enlace destacará más que el mismo texto, como si se tratara de una tarjeta informativa que carga de manera automática.

Por el momento no es una función oficial, pero según la información proporcionada por WABetainfo, la intención de esta nueva actualización es darle una vista más enriquecedora a los estados y a los enlaces compartidos.



¿Para qué dispositivos WhatsApp está preparando la nueva función de estados?

Habrá que tener paciencia para poder jugar con la nueva función de estados de WhatsApp, pues por ahora las pruebas se realizan solo para los dispositivos con iOS.

Y es que, a pesar de que algunos usuarios Android, que pertenecen al programa Beta, han reportado una vista previa de enlaces, no es tan detallada ni visual como la que se ve en iPhone. .

De cualquier manera, WhatsApp busca dejar satisfechos a sus usuarios, por lo que no dudamos que esta nueva función le dará una vista más amigable a la aplicación.

¿Cómo compartir un estado y qué opciones para hacerlo te da WhatsApp?

Por si no lo habías notado, o eso de compartir estados no es lo tuyo, WhatsApp tiene diferentes botones para que juegues con esta función y compartas tus mejores fotos, videos o pensamientos con tus contactos.

Para subir un estado basta con entrar a la aplicación, dar clic en la pestaña “Estados” que se encuentra en la barra superior y tocar en “Añadir una actualización”. Después, se abrirá la cámara para que captures un contenido.

Con la imagen o video seleccionado, WhatsApp activa los botones para editar la imagen (recortar o rotar); agregar un sticker, un emoji o un texto y personalizar la tipografía o el color; y hasta hay una herramienta de lápiz para dibujar y escribir.



Con tu estado listo, lo único que resta hacer es pulsar el botón verde para enviarlo a contactos específicos o publicarlo de manera general en tu cuenta.

