WhatsApp ¿cómo quitar el "escribiendo" de tus chats?

WhatsApp continúa siendo la aplicación de mensajería instantánea por excelencia ya que permite comunicarte con otras personas de forma fácil y efectiva. Esta contiene muchas funciones que mejoran la experiencia los usuarios ya que además de mejorar la comunicación, pueden ofrecer una mayor privacidad a quienes utilizan esta herramienta.



Por un lado, de manera automática, la función te permite saber cuándo fue la última vez que alguien estuvo en línea, también cuando está respondiendo un mensaje para ti o si ya leyó los mensajes que le enviaste. Esto puede causar algunos problemas para algunos, ya que sienten están siendo espiados todo el tiempo.

Afortunadamente, WhatsApp cuenta con algunos trucos que te permitirán ocultarle está información a tus demás contactos. En Tech Bit, te daremos a conocer cómo puedes ocultar el “escribiendo” de tus conversaciones sin tener que utilizar aplicaciones de terceros ya que todo se hace desde WhatsApp.



¿Cómo ocultar el “escribiendo” de WhatsApp?



En la parte superior de la aplicación, justo debajo del nombre del contacto aparece la leyenda que dice “escribiendo…”, esto significa que la otra persona está redactando el mensaje y en cualquier momento puede llegarte su respuesta.



Sin embargo, a veces esto no sucede, ya que el emisor puede que se arrepienta de enviar una respuesta y mejor prefirió no enviarlo, pero el receptor se dio cuenta que sí iba a responderle. Esto puede generar algunos conflictos para los usuarios, pero existe un método que te permitirá ocultar esta leyenda de forma definitiva.



Para lograrlo tendrás que seguir los siguientes pasos:



Lo primero que debes hacer activar el Modo Avión, para ello solo deberás deslizar el menú que se encuentra en la parte superior de tu smartphone y pulsar el incono del avión. O bien, ingresar a la opción de Ajustes en Internet y Redes y activar el Modo Avión.



Posteriormente, abre la aplicación de WhatsApp e ingresar al chat en donde quieres enviar un mensaje.



Comienza a escribir tu mensaje, una vez que lo tengas redactado presiona la flecha de enviar.



Regresa al menú que se encuentra en la parte superior y desactiva el Modo Avión.



Con este sencillo método, la otra persona no podrá ver en qué momento estabas redactando el mensaje. Además, tampoco sabrá que estuviste en línea.



Oculta la opción de “escribiendo…” desde una app.



Si deseas ocultar el “escribiendo…” sin necesidad de activar y desactivar el Modo Avión, existe otra opción que puede ayudarte. Se trata de la aplicación llamada Flychat la cual superpone las aplicaciones de mensajería para que puedas leer y responder todas tus conversaciones desde el mismo lugar.



Cuando la descargas, en tu pantalla aparecerán burbujas de chat en las que irás recibiendo todos tus mensajes, pero sin la necesidad de responder al momento, ya que tus contactos no sabrán si estás en línea o si estás respondiendo el mensaje.



Sin embargo, cabe destacar que esta app lamentablemente no te permite reproducir los audios ni visualizar las imágenes, por lo que, en ese caso, tendrás que entrar directamente a la aplicación de WhatsApp para poder reproducir el contenido multimedia.



Flychat solo está disponible en la tienda de aplicaciones de Google.

