WhatsApp: ¿cómo funciona el "modo desaparecer"?

WhatsApp es por excelencia el principal medio que las personas utilizan para comunicarse con sus contactos debido a la gran cantidad de herramientas que ofrece la app de mensajería instantánea.



Sin embargo, tener tantos chats abiertos o que se llene constantemente tu memoria debido a la gran cantidad de mensajes que te llegan puede ser una experiencia no grata.



E incluso puede que tu privacidad no esté del todo segura debido a que alguna persona que tenga acceso a tu smartphone pueda revisar todos los mensajes que tienes en WhatsApp.

Ante ello, llegó la solución que tanto esperabas. Se trata de la función "modo desaparecer", una herramienta que te permitirá activar los mensajes temporales, los cuales se pueden eliminar automáticamente en un cierto periodo de tiempo.



Con esta función activada podrás tener mayor privacidad en este sistema de mensajería, además que evitarás tener tantos chats en tu buzón de entrada.



En Tech Bit te contamos cómo funciona este nuevo modo de WhatsApp y te explicamos cómo activarlo fácilmente.



¿Qué es el "modo desaparecer" de WhatsApp?



Desde el año pasado, Will Cathcart, jefe de WhatsApp y Mark Zuckerberg, CEO de Facebook ya habían anunciado que estaban trabajando en una nueva función que le permitiría al usuario eliminar automáticamente los mensajes de cualquier chat o grupo de WhatsApp.



Con ello llegó el "modo desaparecer" o los mensajes temporales, herramienta que se puede activar para que los mensajes se eliminen después de 24 horas, 7 días o 90 días.



Esta función tiene como principal objetivo cuidar la privacidad de los usuarios, así como ahorrar espacio de almacenamiento en el dispositivo.



Se sabe que tu puedes eliminar de manera manual cada uno de los mensajes y archivos que te llegan a WhatsApp, sin embargo, esta herramienta te ahorra el trabajo y borra todos los chats de manera automática, además que no deja ningún rastro de la eliminación de mensajes.



Sin embargo, cabe destacar que de acuerdo con WhatsApp "La selección más reciente afectará únicamente a los mensajes nuevos, el ajuste no se aplica a los mensajes enviados o recibidos anteriormente en el chat", es decir, los mensajes antiguos que tenías antes de que activaras esta función seguirán vigentes, por lo que si quieres que desaparezcan tendrás que eliminarlos de manera manual.



¿Cómo activar los mensajes temporales en WhatsApp?



Ahora que ya conoces como funciona esta nueva herramienta, probablemente desees activarla y hacerlo es muy sencillo, solo deberás seguir los siguientes pasos:



Abre la aplicación de WhatsApp.

Pulsa los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla y elige la opción de Ajustes.

Ingresa a Cuenta y posteriormente a Privacidad.

En una de las opciones viene Mensajes temporales con una leyenda que dice "Comienza chats nuevos con mensajes temporales que desaparezcan después de la duración que elijas". Pulsa ahí.

Te saldrán varias opciones sobre la duración que quieras darle a los mensajes temporales como 24 horas, 7 días o 90 días. Elige la que más se acomode a tus necesidades.

Una vez que elijas una opción la herramienta se activará y los nuevos chats que inicies se eliminarán automáticamente después de este periodo de tiempo.



Una vez que la actives tu privacidad estará a salvo y ahorrarás mucho espacio de almacenamiento.

