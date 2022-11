Viral: Payaso conmueve al llegar disfrazado al velorio de su mamá

No hay duda que los velorios y sobre todo, darle el último adiós a un ser querido es uno de los momentos más tristes que cualquiera puede enfrentar; a pesar de que las ceremonias suelen ser momentos solemnes, llenos de recuerdos, cada región tiene tradiciones distintas y cada persona decide homenajear a sus seres queridos de manera única.

este es el caso de un hombre en Perú, que se gana la vida haciendo reír a la gente siendo payasito y dándole vida a “Zhakita Mix”, que es como mejor lo conocen en su país. Este singular payasito, está conmoviendo a todo el internet porque decidió acudir con su disfraz al velorio de su mamá como un tributo por todo lo que le enseñó a lo largo de su vida.

Tras la pérdida irreparable de su madre, “Zhakita Mix”, llegó para darle un último espectáculo, acompañado de un emotivo discurso donde le agradeció por darle el don de hacer reír a la gente y ser un ejemplo de fortaleza para él.



El emotivo discurso de Zhakita Mix

En el video que rápidamente se viralizó, se alcanza a ver cómo llega el payasito al funeral con una flor y un globo, sus familiares al verlo se ponen de pie en señal de respeto, mientras que otros le dan un aplauso, mientras que Zhakita Mix exclama: “¡Qué bonita tu fiesta! Como tu querías, aquí estoy en tu fiesta, hasta el cielo voy por ti mamita”.

Con la voz entrecortada, el payasito le agradeció a su madre por las enseñanzas: “Tú me diste este don, el de hacer reír a la gente; el día de hoy estoy triste, soy un payaso que llora por dentro, por eso, mamita, para ti hasta el cielo, mamita Victoria”.

La emotiva escena fue grabada por un asistente al funeral que lo compartió en TikTok y no tardó en hacerse viral por la sinceridad y el profundo agradecimiento en las palabras del payasito.



La reacción de los usuarios

Rápidamente los internautas compartieron el dolor de Zhakita Mix en este momento tan difícil, el video tiene más de 2 millones de reproducciones, 146.7 mil me gusta, 1.6 mil compartidas y 3.6 mil comentarios en donde además de apoyar al payasito, los usuarios dicen: “Juro que me dolió hasta el alma”, “Fuerza hermano”, “Qué fuerte eres”, “Un fuerte abrazo”, “Mi más sentido pésame”, “Esto fue directo al corazón”, “El primer comediante que me hace llorar”, “La función siempre debe continuar”, “Solo algunos sabemos lo que se siente esta gran pérdida”.





@zhakitamixoficial TE EXTRAÑARE MUCHISIMO MAMACITA VICTORIA - EL ÚLTIMO SHOW PARA TI ♬ sonido original - ZhakitaMix

