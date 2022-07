Viral: Captan momento en el que hombre abandona un perrito

Aunque el perro es considerado como el mejor amigo del hombre debido a la lealtad y amor incondicional que le brindan a sus dueños, hay personas que no crean ningún tipo de vínculo con su mascota y las abandonan a su suerte.



Cada vez es más común conocer casos en los que los lomitos fueron abandonados en carreteras o en las calles debido a que sus dueños no tuvieron la responsabilidad de cuidarlos.



Esto le sucedió a un perrito, a quien abandonaron en una caja en medio de la calle. Afortunadamente, el momento fue capturado por dos jóvenes quienes enfrentaron a la persona que había hecho el acto y quien en un principio negó haber realizado dichas acciones. El clip fue subido a TikTok y rápidamente se volvió viral en la plataforma.

Leer también: Abren PS4 para arreglarla, descubren colonia de cucarachas



Hombre abandona a perrito



A través de la cuenta @fabioku_fm se dio a conocer el momento en el que un hombre llega en un coche y deja en la calle a un perrito en una caja. Los jóvenes que venían atrás en su automóvil se percataron de la situación por lo que rápidamente van por el lomito y comienzan a seguir al hombre que lo abandonó.



En un semáforo logran alcanzarlo y uno de ellos se baja del auto para afrontarlo, sin embargo, el hombre niega que es su perro y huye del lugar. En otro intento por alcanzarlo uno de los jóvenes le dice al otro que se le cierre al carro y se dan cuenta que el perrito reconoce a su dueño; “mira, el perro sí lo reconoce”.



En un segundo video, los jóvenes logran afrontar al dueño, sin embargo, en un principio este sigue negando que sea suyo: “¿cómo no va a ser tuyo? mira si hasta traes pelo del perro. Por favor hazte responsable”, se escucha decir a uno de los jóvenes.



El hombre al ver lo que lo están grabando los amenaza con que él también los va a grabar y saca su móvil del saco. Al final, el hombre acepta que lo hizo, sin embargo, sigue mostrando indiferente e incluso les ofrece dinero a los jóvenes para que dejen de molestarlo.



“Si tanto lo quieren se los regalo ¿cómo ven?” dice el hombre mientras saca varios billetes, “¿Tú crees que yo voy a tener eso? Mira en lo que ando. Yo a mi hija le voy a regalar uno, porque se lo regalaron a mi hija, sí, es verdad.”, acepta el hombre.



“No se tratan de juguetes, no los puedes estar regalando”, le responde uno de los jóvenes, a lo que el dueño dice “yo no los estoy regalando, es más estoy poniéndoles [dinero]. Lo dejé afuera de un parque para que alguien lo viera y lo agarrara rápidamente. Es más ¿quieren mi ayuda?” responde el dueño mientras les avienta el dinero a los jóvenes.



Finalmente, el hombre vuelve a subir a su auto y se ve cómo él deja su teléfono en el toldo del coche sin darse cuenta, por lo que al avanzar el teléfono cae.



El primer clip cuenta con 6.3 millones de vistas, 304 mil “Me Gusta”, 2625 comentarios y 5423 compartidas. Mientras que, el segundo video, ya cuenta con 465 mil vistas, 39 mil “Me Gusta”, 1204 comentarios y 419 compartidas.



Usuarios reaccionan al video



Usuarios rápidamente reaccionaron a ambos clips y mostraron su descontento y tristeza por la acción realizada por el dueño; “me parte el corazón, cómo llora el perrito durante el video”, “¿pero para qué regresárselo al dueño? Si ya vieron que lo abandonó y no lo quiere, mejor dárselo a alguien que sí lo ame”, “sinceramente el perro está mejor si no se lo regresan”, “la verdad es que fue mejor que el tipo ese no se lo llevara, quién sabe qué le iba a hacer al perrito luego”, “celular, dinero y perro gratis, qué ofertón”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en ambos videos.



Además, algunos cuestionan la veracidad del video ya que parece que todo fue actuado.

Leer también: Casos extraños ocurridos con el asistente virtual Alexa



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters