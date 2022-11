Twitter elimina su nuevo sistema de verificación

Después de implementar brevemente nuevas designaciones verificadas "oficiales" en Twitter, las insignias grises desaparecieron esta mañana, solo unas horas después de que se vieron por primera vez.





“Lo acabo de matar”, tuiteó el propietario multimillonario de Twitter, Elon Musk, en respuesta a un tuit sobre la desaparición del cheque gris. “El cheque azul será el gran nivelador”.



Se suponía que las marcas grises eran la forma en que Twitter ayudaba al público a identificar cuentas legítimas para figuras públicas, celebridades, medios de comunicación y otros usuarios de alto perfil. Para ser claros, para eso era el cheque azul original, hasta que Musk dijo que la insignia verificada estaría disponible para su compra a través de Twitter Blue, el servicio de suscripción paga de la plataforma.

Ayer, se anunció que una verificación gris adicional designaría cuentas auténticas de alto perfil. Los políticos, los medios de comunicación, las celebridades y las cuentas de las marcas se verificaron dos veces brevemente esta mañana.



There are no sacred cows in product at Twitter anymore. Elon is willing to try lots of things -- many will fail, some will succeed. The goal is to find the right mix of successful changes to ensure the long-term health and growth of the business. https://t.co/cMf27EmmpJ

— Esther Crawford (@esthercrawford) November 9, 2022