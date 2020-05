Twitter anuncia nuevo contador de retuits para las publicaciones

Es posible que haya notado esto en su pantalla de retuits en las últimas semanas, pero ahora, Twitter lo está haciendo oficial, al menos en iOS.

A partir de ahora, el recuento de retuits incluirá tanto retuits básicos como retuits con comentarios.

Don’t miss the Tweets about your Tweet.

Now on iOS, you can see Retweets with comments all in one place. pic.twitter.com/oanjZfzC6y

— Twitter (@Twitter) 12 de mayo de 2020