Nuestros celulares son parte de nuestro día a día. Nos ayudan a decenas de tareas, desde despertarnos, mantenernos en contacto hasta entretenernos y ayudarnos a trabajar. Por ello es que los revisamos constantemente pero, alguna vez has "sentido" que tienes una notificación y no es así, pues a ello se le conoce como la vibración fantasma.

En promedio, una persona adulta revisa su celular 344 veces al día, es decir, una vez cada cuatro minutos, lo que significa pasar casi tres horas al día en los dispositivos.

Como verás el celular es tan importante que incluso llega a "enloquecernos" un poco y como muestra de ello podemos mencionar la vibración fantasma.

¿Qué es la vibración fantasma?

Seguro alguna vez te ha pasado que has sentido que tu celular vibra, pero cuando ves la pantalla no hay ninguna notificación.

Al fenómeno anterior se le conoce como “vibración fantasma” y hay estudios que afirman que se ha convertido en una sensación recurrente para las personas que utilizan con regularidad dispositivos móviles.

Imagen: Unsplash

De hecho, de acuerdo con una encuesta de AT&T, es tan común que casi 9 de cada 10 usuarios experimentan esta sensación al menos cada dos semanas.

La compañía explica que efectos como el que causa la “vibración fantasma” no solo se relacionan con los smartphones. Si alguna vez has utilizado lentes probablemente te ha sucedido que intentas subirlos cuando no los tienes puestos o que te vas a dormir olvidando que no te los quitaste.

Estas sensaciones surgen por la forma en que nos acostumbramos a reconocer las señales del exterior y a que nos habituamos a algunos objetos como extensiones de nuestros cuerpos.

Cuando se trata de dispositivos móviles no solo la vibración es un reflejo de esta tendencia, también es común que creamos escuchar el ringtone o pensemos que se enciende la pantalla sin que haya sucedido.

La vibración fantasma puede ser un síntoma de adicción

Como ya mencionamos, la vibración fantasma es una sensación común que se presenta por el simple hecho de usar el celular de manera constante. Pero sí puede indicar un problema.

Los especialistas que han analizado el fenómeno señalan que lo más importante no es si nos ocurre o no, sino la respuesta que tenemos ante la situación, pues se comprobó que quienes tenían mayor dependencia a los mensajes de texto consideraban la sensación molesta y la calificaban como negativa.

Imagen: Unsplash

Asimismo, en otro estudio, se analizó que el estrés laboral, la depresión y la ansiedad relacionada con la tecnología eran factores que propiciaban la vibración fantasma, causando malestar entre quienes percibían estas señal falsa.

Al respecto AT&T señala que, dado que la tecnología es una herramienta fundamental en nuestras vidas es importante impulsar su uso responsable, comprendiendo mejor cómo nos relacionamos con ella. En ese sentido, nos invita a analizar cómo estamos reaccionando frente a situaciones como la vibración fantasma y evaluar si la relación que mantenemos con el smartphone es responsable, ya que solo así disfrutaremos de los beneficios y ventajas que nos ofrece.

Y es que si bien hoy es prácticamente imposible mantenernos al margen de los avances digitales, es necesario afrontar los desafíos que traen consigo para prevenir riesgos y poder usar de manera responsable estas herramientas, por ejemplo, controlando el tiempo que pasamos utilizando los dispositivos móviles.

Así que al final la llamada vibración fantasma es una cuestión común por la que pasan prácticamente todos los usuarios, aunque, si lo vives de manera recurrente y con molestia quizá quieras revisar tus hábitos de uso, puede que sí estés usando tu celular más de lo necesario y puedas generar una adicción.

