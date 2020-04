A través de tu celular el gobierno de la CDMX sabrá si te estás quedando en casa

La Ciudad de México, por su densidad de población, es una de las zonas que representa más riesgos de contagio de coronavirus COVID-19, razón por la cual las autoridades han prohibido las reuniones de más de 25 personas y, una manera de ver que la medida se cumpla, es a través de las antenas de los teléfonos celulares.

En un comunicado el Gobierno de la Ciudad de México indicó que las empresas de telefonía brindarán acceso a las antenas de los celulares para que, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), se mantenga un monitoreo del movimiento y contacto entre las personas en la ciudad.

La intención de esta medida, señaló la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, es identificar si las personas están cumpliendo con el aislamiento y reducir los riesgos de contagio de coronavirus.

Lee también: 24 cursos online gratis y en español de 5 de las mejores universidades del mundo

Pero no entres en pánico, de acuerdo con las autoridades, no se trata de un monitoreo que viole la privacidad de las personas pues, no habrá intercambio de datos personales, únicamente se pretende tener estadísticas para saber qué tanto se ha disminuido el movimiento de las personas.

Cabe señalar que esta medida ya se ha tomado en otros de Europa y en China como una acción más para evitar una mayor propagación de COVID-19.

Asimismo, las autoridades señalaron que esta medida no tiene la intención de aplicar multas u otras reglas coercitivas para mantener a los ciudadanos en casa.

Lee también: Drones vuelan sobre la CDMX, registran aislamiento social por cuarentena

Recordemos también que el gobierno de la Ciudad de México implementó otra medida de protección a través de los celulares. Los habitantes pueden enviar un mensajes SMS con la palabra “covid19” al 51515 y responder un cuestionario para recibir orientación, en caso de ser necesario, se le solicitará que acuda a un hospital o se le enviará una ambulancia.

Es momento de seguir las recomendaciones de las autoridades y no olvides mantenerte bien informado sobre el coronavirus COVID-19 en México y el mundo a través de EL UNIVERSAL.