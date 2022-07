TikTok podría renunciar al live commerce

TikTok puede parecer una máquina de entretenimiento global imparable, pero al menos una parte de la oferta de la compañía no se hace cargo del todo: TikTok está reduciendo sus planes de comercio en vivo en Europa y EU, informó el diario especializado Financial Times, después de los primeros lanzamientos simplemente refugio no ha tenido éxito.



TikTok está renunciando a sus planes de compras en vivo en EU y Europa



TikTok ha estado probando compras en vivo en el Reino Unido desde fines del año pasado, comenzando con un evento multimarca llamado "On Trend" en diciembre pasado.



Pero FT informó que esas transmisiones en vivo de compras no han atraído a grandes audiencias y no han generado muchas ventas, y algunos de los creadores involucrados en los primeros proyectos de TikTok Shop se han retirado por completo.



TikTok había estado planeando lanzar Shop en Alemania, Francia, Italia y España por ahora, y esperaba lanzarlo en los EU a finales de este año, pero ahora le dijo al FT que actualmente se enfoca únicamente en hacer que el producto sea un éxito en el Reino Unido. También está en vivo en varios países de Asia, donde el concepto es más maduro.



Las compras en línea en vivo, dirigidas por creadores y personas influyentes, son un negocio enorme para el propietario de TikTok, ByteDance. Douyin, la versión china de TikTok que también es propiedad de ByteDance, ha visto cómo esas ventas en vivo se convierten en grandes eventos culturales que generan grandes negocios para minoristas, creadores y plataformas por igual.



Modelo de negocio a seguir



Pero hasta ahora, no hay mucha evidencia que sugiera que el modelo de comercio electrónico en vivo funcionará en todas partes. Claro, QVC y Home Shopping Network fueron una vez grandes éxitos en los EU, y cada vez más usuarios compran productos a través de Instagram, TikTok y YouTube, pero muchas plataformas han intentado hacer que las compras en vivo funcionen y ninguna lo ha logrado hasta ahora.



Además, a medida que las compras sociales continúan creciendo, la competencia por ser el hogar de esas compras será feroz. Incluso Amazon está invirtiendo fuertemente en flujos de compras.



Aún así, no se debe descartar TikTok. La aplicación sigue siendo un centro de cultura, y donde una gran cantidad de personas gastan su tiempo y cada vez más su dinero.



Tampoco se cuestiona el compromiso de TikTok con la idea: la compañía ha estado creando y probando experiencias de compra dedicadas durante más de un año y actualmente está probando una pestaña TikTok Shop en la aplicación en Indonesia.



Si alguna empresa puede hacer que las compras sociales en vivo funcionen fuera de Asia, probablemente sea TikTok.

