TikTok: Los Caligaris hallan a vendedor viral de cerveza

El grupo argentino Los Caligaris se dio a la tarea de buscar a un vendedor de cervezas, quien se volvió viral al ser captado disfrutando de su presentación mientras trabajaba en el festival festival Pa’l Norte en Monterrey, ya que lo quieren invitar a disfrutar del show que darán el próximo 7 de octubre en la capital de Nuevo León.



En sus redes sociales, la agrupación compartió un video en el que se ve al hombre sirviendo las bebidas, mientras canta y baila.



Con gorra y hasta nariz de payaso, el hombre fue grabado mientras disfrutaba de su trabajo, sin perder la oportunidad de divertirse, incluso en el clímax del concierto saltó y giró su trapo, acompañando a los presentes.

“Estamos buscando al Botero más feliz del mundo, ¿alguien lo conoce? ¡Queremos contactarlo! ¿Qué dices Apodaca Group? ¿Podremos invitarlo para que esté el 7 de octubre en el Auditorio Pabellón M?”, escribieron Los Caligaris en uno de sus videos de su cuenta oficial de TikTok.



Hasta el momento, el clip cuenta con más de 15 mil “Me Gusta”, más de mil 300 compartidas y más de 80 mil reproducciones.



Tiktokers encuentran al vendedor de cerveza viral



Después de la petición de los músicos argentinos, los internautas de TikTok se dieron a la tarea de ubicarlo hasta encontrarlo, y ya dio sus primeras declaraciones.



En un video en la plataforma de clips cortos, el hombre habló de su trabajo y agradeció a Los Caligaris por invitarlo a su próximo concierto que darán en el Pabellón M.



No obstante, hasta el momento, el vendedor de cervezas señaló que no se han contactado directamente con él.



“Gracias por la invitación al concierto, de hecho, es el día de mi cumpleaños, el 7 de octubre. No se han puesto conmigo, nada más vi el mensaje preguntando quien era la persona y aquí estoy para lo que se ofrezca”, explicó el hombre al que usuarios de redes sociales identificaron como Juan García.



El hombre aseguró ser fan de Los Caligaris y que gracias a su trabajo pudo disfrutar de su música mientras trabajaba.



“Las canciones de ellos me gustan mucho, no es que fuéramos exclusivamente la actuación de ellos y fue un plus”, puntualizó.



Asimismo, agradeció a la persona que grabó el video y lo subió a TikTok, además de bromear tras haberse vuelto viral.



“No sé quién fue el que lo subió, ojalá me mande un mensajito, me debe algo del TikTok, pero pues gracias, la respuesta de la gente ha sido positiva y uno hace un trabajo de la mejor manera, si la gente lo nota, qué bueno”, concluyó.



El video de respuesta cuenta ya con más de 2 mil 500 “Me Gusta”, y más de 18 mil reporducciones.



