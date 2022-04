TikTok: hombre se molesta al descubrir que será papá de otra niña

TikTok alberga mucho contenido con las últimas tendencias y un acontecimiento que se ha vuelto popular para compartir en la plataforma son los videos en donde se revela el sexo del bebé que viene en camino.



Y aunque la mayoría de las veces se muestra la felicidad de los padres por conocer el sexo de su hijo o hija, no siempre es así. Recientemente se volvió viral en la plataforma un video en el que un papá se molesta al descubrir el sexo de su bebé.

Viral: papá se molesta al descubrir que su bebé será niña



En el perfil de TikTok @kc.fulton, se encuentra un video en donde se muestra a una pareja acompañada de dos niñas pequeñas, la mujer lleva consigo un paraguas negro, el cual abre encima de ellos y de ahí salen varios papelitos de color rosa, revelando así que su bebe será una niña.



Sin embargo, lo que llama la atención de los internautas es la reacción del padre, ya que al ver el color de los papelitos se muestra molesto y dice “Ah, maldición”, mientras sale de plano de la toma.



Asimismo, la mujer y otros acompañantes que parecen estar detrás de la cámara comienzan a reírse por la situación y el hombre vuelve a pasar por delante de la cámara mostrando su indignación.



La mamá les pregunta a las pequeñas si tendrán un hermanito o una hermanita y una de ellas responde que será un hermanito, lo cual le da más risa a la mujer, por lo que les aclara que próximamente tendrán a una hermana lo cual provoca que las pequeñas se emocionen.



El video de 23 segundos que ya es tendencia en TikTok, cuenta con 40 millones de vistas, 262 mil compartidas y 3.3 millones de “Me gusta”.



La reacción del padre causa polémica



La reacción que tuvo el papá al conocer el sexo de su hija no fue bien vista por varios usuarios de TikTok quienes inmediatamente le cuestionaron si realmente quería a sus hijas, además que mostraron su preocupación por los sentimientos de la niña si algún día se encontraba con ese video.



Esto provocó que se desactivaran los comentarios y posteriormente la madre subió otro video en donde se muestra al padre de sus hijas pasando momentos de felicidad con las pequeñas.



El video está acompañado con la descripción: “Él ama a TODAS sus niñas y ellas lo aman a él ¡Ha amado a sus bebés desde el momento en que descubrió que las tendríamos! Él es un buen padre.”, además de fondo incluyó la canción Daddy’s Little Girl de Chad Kaney.



El nuevo video hasta el momento cuenta con 750 mil vistas, 9,570 “Me gusta”, 6,683 comentarios y 76 compartidas.



A pesar de ello, los usuarios siguieron mostrándose molestos por su primera reacción y creen que con este nuevo video buscan encubrir su reacción inicial, además que señalaron que su deseo por tener un hijo varón no justifica su primera reacción.



Sin embargo, otros usuarios han seguido animando a la pareja a seguir intentando tener un hijo.

