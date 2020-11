TikTok, la red social de videos cortos, ha confirmado que ha eliminado videos que difunden información errónea sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Básicamente se trata de contenido que se había publicado en dos cuentas que respaldan a los republicanos. Los perfiles llamados The Republican Hype House y The Republican Boys son populares entre los votantes jóvenes y conservadores y alcanzan más de un millón de seguidores combinados. Además, debido a su alcance, tienen el potencial de llegar a más usuarios que encontrarían sus videos a través de otros medios, como hashtags, acciones o recomendaciones algorítmicas.

En los videos publicados en la red social se habían hecho acusaciones de "fraude electoral" de acuerdo con un informe dado a conocer por The New York Times.

Aunque TikTok se había comprometido a abordar la desinformación electoral en su red, inicialmente no estaba claro hasta qué punto desafiaría el contenido de video en casos como este. Sin embargo, la compañía reaccionó con bastante rapidez al eliminar los videos en disputa. De hecho respondió al tuit del reportero del NYT en menos de una hora para confirmar la eliminación del contenido.

En una declaración que concedió al medio estadounidense TechCrunch, la plataforma de videos también confirmó que eliminó los videos porque su contenido violaba sus políticas contra información engañosa.

Asimismo resaltaron que esta no es la primera vez que TikTok sanciona a The Republican Hype House por difundir desinformación política. En agosto, Media Matters señaló que, junto con otra cuenta conservadora de TikTok, había publicado un clip engañosamente editado del candidato presidencial demócrata Joe Biden. Anteriormente, la cuenta de TikTok también había estado involucrada en la difusión de una teoría de la conspiración relacionada con el movimiento Black Lives Matter (BLM).

Esfuerzos de otras redes sociales

Los resultados cerrados en las elecciones estadounidenses han llevado a las plataformas de redes sociales a emprender una batalla contra la desinformación y las conspiraciones. Y es que, en plataformas como Facebook, Twitter y ahora TikTok, la desinformación puede volverse viral rápidamente y llegar a cientos, miles o incluso millones de usuarios antes de que las plataformas reaccionen.

Como ejemplo de ello, Twitter ya ha escondido detrás de etiquetas de advertencia múltiples tuits del presidente Trump, debido a sus políticas sobre desinformación relacionada con las elecciones, por ejemplo. La red de microblogging también ha restringido la manera en que se pueden compartir algunos tweets, eliminando las opciones de respuestas y me gusta, es decir que solo permite a los usuarios citar tweets.

Facebook también etiquetó las publicaciones de Trump y mostró notificaciones en la aplicación para recordar a los usuarios que los resultados de las elecciones aún no eran definitivos ya que los votos aún se contaban. También anunció que ampliaría sus etiquetas de declaración prematura de victoria para aplicarlas a personas más allá de los candidatos presidenciales.

Por su parte, YouTube colocó un panel de información en la parte superior de los resultados de búsqueda relacionados con la elección, así como debajo de los videos que hablan sobre el tema explicando a los usuarios que los resultados de las elecciones pueden no ser definitivos.

La plataforma de videos también dirige a los usuarios a la función de Google que rastrea los resultados de las elecciones en tiempo real en donde, además promueve contenido de fuentes de noticias autorizadas.

Sin embargo, YouTube está siendo cuestionada por permitir que video con información falsa permanezcan publicados, tal es el caso de la organización de noticias de ultraderecha One American News Network que afirma que el presidente Trump ganó cuatro años más en el cargo anoche y que demócratas están recolectando papeletas falsas y retrasando los resultados para crear confusión. A pesar de haber sido reportado YouTube dijo que el video no viola sus reglas y no será eliminado aunque sí dejó de publicar anuncios en él.