TikTok es actualmente una de las plataformas más utilizadas por los cibernautas, debido la sencilla interfaz con la que cuenta esta red social. En ella básicamente puedes subir videos cortos sobre una infinidad de temas ya que TikTok alberga a una gran comunidad de personas de varias partes del mundo con diferentes gustos e intereses.



Esta plataforma ha sido de las más rápidas en alcanzar a una gran cantidad de usuarios. De acuerdo con Statista, en menos de cuatro años TikTok acumuló más de 2,000 millones de descargas y penetró a un tercio de todos los usuarios en redes sociales.



Por esta razón, para estar al ritmo de las tendencias que surgen a nuestro alrededor es primordial usar esta plataforma. Y aunque el nicho principal de la app son jóvenes, personas de cualquier edad pueden volverse parte de la comunidad de TikTok y unirse como creadores de contenido.



Si quieres comenzar a utilizar esta red social como todo un profesional y unirte a las tendencias, en Tech Bit te explicamos cómo lograrlo.

Súmate a la comunidad de TikTok



Como mencionamos anteriormente, TikTok es una aplicación que sirve principalmente para compartir contenido mediante un formato de video. Estos videos pueden durar unos cuantos segundos o como máximo tres minutos.



La plataforma es muy sencilla de utilizar, ya que puedes grabarte a ti mismo u otras situaciones y posteriormente editar el video en la misma aplicación con algunas herramientas sencillas.



Además, puedes incluir música o sonidos en tus videos, elemento que es muy importante en esta red social, ya que la mayoría de las tendencias nacen a partir del uso de canciones, remixes o sonidos.



La aplicación es rápida e incluso un poco caótica ya que combina elementos que otras redes sociales tienen, sin embargo, usarla es muy sencillo y pronto puedes convertirte en parte de los creadores de contenido de TikTok.



Crea una cuenta



Lo primero que debes hacer es descargar TikTok. La app está disponible en iOS y Android. Una vez descargada, podrás comenzar a utilizarla para ver videos, sin embargo, si quieres crear contenido deberás crear una cuenta.



Puedes hacerlo con tu mail, número de teléfono o con una plataforma de terceros como Facebook.



Automáticamente la app te asigna un nombre de usuario, pero tu puedes cambiarlo cuando desees por alguno que más te agrade a ti, solo debes verificar que esté disponible.



Para cambiar tu nombre de usuario, solo pulsa el icono que se encuentra en la esquina inferior derecha y el cual te llevará a tu perfil. Posteriormente ingresa a la opción que dice Editar perfil, ahí podrás cambiar no solo el nombre de usuario, sino que también puedes añadir una biografía, una foto o video de perfil, así como los enlaces de tus redes sociales como Instagram o YouTube.



Por otra parte, las cuentas también son privadas, lo que significa que nadie más que tu y los seguidores que aceptaste pueden ver tu perfil. Para ajustar esta configuración deberás tocar los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de tu perfil y en donde dice “Cuenta Privada” desactiva la opción.



Esto servirá para que tus videos lleguen a una comunidad más grande si quieres convertirte en un creador de contenido.



Navega en TikTok



La plataforma está dividida en dos: "Para ti”, la cual te envía contenido que está relacionado con tus gustos y "Siguiendo” en donde encontrarás videos de personas a las que sigues en esta red social.



Puedes interactuar con todos los videos que te aparezcan, ya sea dando “Me Gusta” con el corazón que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla, o comentando o compartiendo, pulsando la flechita que aparece en la parte inferior izquierda.



Puedes compartir los videos en diferentes plataformas, como WhatsApp o Instagram o, en algunas ocasiones puedes descargarlos a tu dispositivo sin problema, solo que debes tomar en cuenta que los videos siempre aparecerán con marca de agua.



Crea videos



Ahora, si quieres crear y compartir videos entonces deberás seguir los siguientes pasos:



Primero, toca el signo de más que aparece en la parte inferior de la pantalla. Cuando lo hagas se abrirá la cámara para comenzar a grabar. Al pulsar el gran botón rojo puedes comenzar con la grabación. Aquí puedes añadir canciones o sonidos para que tu sincronización labial, tu baile o tu sketch vayan al compás de la música.



Para ello deberás pulsar la opción que aparece en la parte superior con un signo de música y que dice "Añadir sonido", se abrirá una pantalla nueva con las canciones que están disponibles e incluso de manera arbitraria también te señalará cuáles son las tendencias del momento.



Otra forma de utilizar los sonidos es mediante los videos que aparecen en tu feed. Puede que en algún momento hayas visto algún video con un sonido que te agradó y quieras utilizarlo para tu propio video, así que para ello tendrás que pulsar el icono que aparece en la parte inferir del video, en donde dice el nombre de la canción o sonido.



Al hacer clic ahí te aparecerán todos los videos que han utilizado esta música y en la parte inferior te saldrá la opción que dice Usar este sonido, al pulsar ahí se abrirá tu cámara para comenzar a grabar con este. También puedes grabar sin pista musical si así lo deseas.



Por otra parte, la app te brinda muchas herramientas para hacer tu video como un profesional, puedes añadir filtros, utilizar un temporizador, añadir imágenes, etc. Además, después de grabarlo puedes editarlo añadiendo efectos, stickers, texto, texto con voz, cortar partes del video, etcétera.



Cuando termines tendrás dos opciones. Publicar tu video en tu perfil o subirlo como una Story de TikTok, opción que muy parecida a lo que nos encontramos en las Historias de Instagram o Facebook. Si te decides por la última, entonces la historia desaparecerá después de 24 horas, mientras que si lo publicas en tu perfil este se mantendrá ahí para que otros usuarios lo vean cuando deseen.



Únete a las tendencias



En realidad, no hay un secreto para volverte viral en TikTok, puede haber muchas razones para lograr la popularidad en esta red social, ya sea porque capturaste un momento que le gustó a la comunidad o porque te uniste de manera correcta a las tendencias que estaban en la plataforma.



Las tendencias, aunque no te aseguran que tus videos tengan muchas vistas o se vuelvan virales, sí pueden ayudar a comenzar a darte a conocer. Principalmente, lo que se vuelve tendencia es TikTok se debe a la música, esta es el corazón de la plataforma por lo que puede ser la principal razón por la que un vídeo se hace viral.



Por ello debes conocer de primera mano cuáles son los sonidos que están en tendencia. Puede que te des cuenta con solo explorar algunos minutos el feed de videos, pues seguramente escucharás alguna canción o sonido más de una vez, lo cual es sinónimo de que está en el trending de TikTok.



Otra forma de encontrar las canciones tendencia es abriendo la opción de grabación y dando clic en Añadir sonido, ahí se abrirá un menú de streaming con varias categorías como Trending, Viral, Latin Hits, Global Hits, Challenge, etcétera. Solo debes elegir la canción que más se adapte a lo que quieres compartir.



También puedes unirte a los retos que están de moda, por lo regular son bailes o hazañas que debes realizar. Para ello, te recomendamos que sigas aquellos que no pongan en peligro tu bienestar ya que a veces en esta red social nacen retos que son dañinos para la comunidad.



Por otra parte, en TikTok también puedes añadir hashtags a las descripciones de tus videos, esto ayudará a que tu contenido llegue a una comunidad especifica. Por ejemplo, si estás grabando a tu perro, puedes subir este video utilizando los hashtags #perrito #perro #perritosdeTikTok, etcétera.



Siempre trata de utilizar los hashtags que se adecuen a lo que el usuario está viendo en tu video, ya que, si utilizas hashtags con contenido que no está relacionado a lo que estás subiendo, probablemente llegue a personas que no están interesadas en ver tu contenido.



Y, por último, pero no menos importante, es necesario que antes de subir contenido a TikTok elijas el nicho al que quieras pertenecer. Es decir, si te gusta la tecnología y quieres hablar sobre ello, entonces solo sube contenido de estos temas y trata de no mezclarlo con temas que no tengan que ver con tus videos. Esto ayudará a que obtengas una comunidad de seguidores específica y que sí les guste ver tu contenido.

